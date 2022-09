BNB inicia projeto de crédito consignado comercial e espera criar carteira de R$ 1 bi em 12 meses

O Banco do Nordeste está querendo reforçar o lado comercial da instituição, e deverá investir esforços no projeto de crédito comercial consignado para pessoas físicas para gerar um volume de R$ 1 bilhão nos próximos 12 meses. A informação foi confirmada pelo presidente do BNB, José Gomes da Costa, em entrevista exclusiva para a coluna.

A iniciativa, que já está em fase de negociação com o setor privado, deverá focar em empresas que já tenham financiamento contratado com o Banco. A perspectiva, segundo Gomes, visa gerar novas receitas que poderão ser destinadas às iniciativas do BNB, gerando mais negócios e resultados positivos.

Internamente, o Banco já se prepara destinando metas para as agência em toda a área de atuação e na definição das condições para a concessão do crédito, que deverá, segundo Gomes, mais vantajoso que as opções encontradas no mercado da região.

"A gente estima, nos próximos 12 meses, ter formado uma carteira só desse crédito comercial consignado de pessoas físicas, da ordem de R$ 1 bilhão. Multiplicando isso pelo spread bancário, dá um bom dinheiro, e a gente precisa disso. A gente está começando as vendas internas. As agências já vão receber metas, e já temos os clientes nas carteiras. Precisamos mostrar o nosso produto, que é melhor que o de outros, dando uma ênfase ao lado de banco comercial que nós somos", explicou Gomes.

"Os nossos clientes vão ser convidados a conhecer esse serviço", completou.

Microcrédito comercial

O presidente do BNB ainda comentou sobre a importância das operações de microcrédito e as adaptações que vem sendo feitas no banco focadas nas iniciativas já existentes.

"O Banco tem no microcrédito uma das fontes importantes de rentabilidade, então estamos buscando novas fontes para tornar o banco cada vez maior. Estamos começando um projeto agora de forma mais focada, onde já atuávamos sem muita ênfase, que é o crédito comercial para pessoa física de consumo. Se a gente dá o crédito do FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste) para micro, pequenas, médias e grandes empresas, elas têm na folha de pagamento um atrativo importante para os bancos de modo geral, que é fazer o crédito consignado", disse.