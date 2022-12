À venda, Enel Ceará mantém planos de investimento para 2023 e promete operação 'sem descontinuidade'

Com venda anunciada para os próximos anos, a Enel Distribuição Ceará não deverá alterar os planos de investimentos para 2023, segundo a diretora-presidente da companhia, Márcia Sandra. A executiva ainda garantiu, em entrevista exclusiva para o Sistema Verdes Mares (SVM), que a relação da distribuidora com outras empresas e fornecedoras deverá manter-se estável.

A manutenção dos planos, segundo Márcia Sandra, se deve pela continuidade dos serviços até o fim do contrato de concessão, previsto para se encerrar em 2028. Caso a perspectiva de venda seja confirmada, como indicado pela sede internacional da Enel, os contratos serão repassados de forma natural "sem descontinuidade".

"O programa de investimento da distribuidora permanece até o momento que a distribuidora presta esse serviço para a sociedade cearense, então nós comunicaremos, em fato relevante, os trâmites de quem será o novo acionista e até esse momento de passagem de bastão, a Enel continua assumindo e tocando os investimentos para 2023", disse.

"E a relação continua com a distribuidora Enel Ceará e se essa empresa passa a ter outra acionista as coisas continuam da mesma forma, sem descontinuidade. Ainda não temos previsão de lançamento de edital, mas avisaremos por meio de fatos relevantes", completou.

Investimentos passados

A perspectiva sobre os investimentos também não deve mudar, segundo Sandra, que destacou as melhorias e aportes aplicados no ano passado. Com foco na melhoria dos serviços e expansão da rede, a Enel Ceará, segundo a companhia, investiu mais de R$ 1 bilhão. Nos últimos três anos, foram aplicados mais de R$ 3 bilhões.

Sobre os avanços em infraestrutura, a diretora destacou a inauguração das subestações nos últimos meses, já projetando novas operações no começo de 2023.

"Nós investimos, no último ano, mais de R$ 1 bilhão. Crescemos os investimentos em 2022 e nos últimos três anos foram R$ 3 bilhões. A gente investe em ampliação da rede e no último ano entregamos 3 subestações, e serão mais três em 2023. É melhoria na qualidade. Fizemos 13 mil obras. É um tema que ainda temos uma demanda reprimida, mas em 2023 temos um prazo até setembro para colocar 95% dessas obras no prazo", disse.

Márcia Sandra ainda destacou que a Enel segue investindo para melhorar os canais de atendimento ao cliente da empresa.

"Melhoramos também nossa rede para dar mais resiliência para não precisar mandar uma equipe em campo, então colocamos equipamentos para dar essa flexibilidade, além dos investimentos em melhoria nos canais de atendimento. Nós melhoramos nossos indicadores", comentou.