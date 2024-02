Confira 5 dicas para curtir o Carnaval sem descuidar da alimentação

Para quem gosta da folia, o Carnaval é um daqueles momentos no ano para extravasar e curtir dias seguidos de festa. Pensando no folião que já programou aquela agenda extensa, a coluna desta semana traz 5 dicas básicas para você garantir uma boa hidratação e também não descuidar da alimentação neste período.

De uma forma geral, a nutricionista Alessandra Toffano recomenda que os foliões optem por refeições leves, lembrem de beber pelo menos 2 litros de água por dia, principalmente se for ingerir bebida alcoólica, e evitem o consumo, em excesso, de bebidas açucaradas e alimentos gordurosos.

Veja a seguir 5 dicas da nutricionista para curtir o Carnaval:

1- Opte por refeições leves

A nutricionista orienta que se evite alimentos gordurosos e pesados para não causar desconforto e sugere o consumo de alimentos ricos em fibras que podem ajudar a manter a regularidade intestinal. O conselho é optar refeições equilibradas e que possem ter frutas, salada ou castanhas, por exemplo, para garantir a energia.

2- Alimentos para ajudar na imunidade

Para ajudar a manter uma boa imunidade durante a folia, a alimentação tem que ser cuidada. Alessandra indica que os foliões incluam no consumo alimentos ricos em zinco, probióticos e os também aqueles com vitamina C.

Alessandra Toffano Nutricionista “Inclua frutas cítricas (como laranja, kiwi, e acerola) ricas em vitamina C. Consuma alimentos ricos em zinco, como carne, frango, e leguminosas. Inclua alimentos probióticos, como iogurte, para fortalecer a saúde intestinal”.

3- Evite a desidratação

A ingestão de água é um dos itens mais importantes da lista, pois, segundo a especialista, é crucial para evitar a desidratação. "Nesse momento é importante aumentar o seu consumo e beber pelo menos 2 ou mais litros de água por dia".

A profissional diz ainda que a água de coco, que é uma opção rica em eletrólitos, e os sucos naturais da fruta também podem ser alternativas saudáveis para ajudar o folião a se hidratar. Ela ressalta ainda que é aconselhado evitar bebidas açucaradas, álcool e cafeína em excesso, pois podem levar à desidratação.

A nutricionista reforça também a importância de ingerir bebidas alcoólicas com moderação, tendo em vista que isso evita a desidratação e as ressacas. “Intercale o consumo de álcool com água para manter a hidratação”.

4- Refeições práticas

No quesito refeições práticas para serem consumidas durante o Carnaval, Alessandra põe na lista os sanduíches leves, feitos com proteínas magras, verduras e pão integral. As saladas de frutas são também opção, porque fornecem vitaminas e hidratação. Ela inclui ainda barras de cereais integrais como opções de lanches rápidos e energéticos.

5- Inclua frutas

A última dica de Alessandra é para os foliões lembrarem de consumir frutas durante os dias de festa. Ela indica a ingestão de frutas como a banana que “são ricas em potássio e ajudam a repor eletrólitos e frutas que tem bastante água como melancia e melão, pois são hidratantes naturais devido esse alto teor de água”.