De Lisboa a Miami, saiba onde os cantores de forró passam férias

O mês de março chegou. Após o Carnaval, o período é o favorito dos cantores de forró para tirar dias de férias. Cidades da América do Norte e da Europa são destinos certos dos forrozeiros.

Solange Almeida na Espanha

Legenda: Solange ao lado do marido Monilton Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Solange Almeida escolheu passar um período curto de férias na Espanha.

Ao lado do marido, o cearense Monilton Moura, e de amigas, a forrozeira escolheu passar dias em Madrid e Barcelona. Ela até assistiu à partida de futebol entre Real Madrid e Atlético Madrid em viagem.

João Gomes em Portugal

Legenda: Após turnê na Europa, João Gomes curte dias de folga em Lisboa Foto: Reprodução/Instagram

O cantor pernambucano João Gomes realizou turnê na Europa no fim do mês de fevereiro. Após o fim dos shows, o dono do hit "Meu Pedaço de Pecado", ficou em Lisboa para curtir com a namorada os dias de folga.

Além de Ary Mirelle, o nome do piseiro levou vários amigos de infância na viagem.

Nattan, Mari Fernandes e Matheus Fernandes nos EUA

Legenda: Cantor viajou ao lado de amigos Foto: Reprodução/Instagram

O cantor cearense Nattan escolheu cidades dos Estados Unidos para curtir período de folga. O forrozeiro chegou em Orlando na quarta-feira (1º). Ao lado de empresários, amigos e familiares, ele ainda tem Miami no roteiro.

Em vídeos nos stories do Instagram, Nattan aproveitou para divulgar o primeiro projeto de festa da carreira — intitulado por "Desmantello".

A cantora Mari Fernandez curtiu ao lado de amigos momentos no Magic Kingdom Park Disney World e Universal Orlando Resort.

Antes do lazer, a forrozeira realizou uma série de shows nas cidades de Newark, Danbury e Boston — a primeira turnê internacional da carreira.

O cearense Matheus Fernandes é outro nome que se prepara para viajar. No sábado (4), ele realiza show gratuito no Aterro da Praia de Iracema e, já no domingo (5), também embarca em avião com destino aos EUA.

Taty Girl em Gramado (RS)

Legenda: Cantora cearense escolheu as serras gaúchas para curtir dias de folga Foto: Reprodução/Instagram

Ao lado dos filhos, a cantora Taty Girl escolheu Gramado, no Rio Grande do Sul para curtir dias de folga. No Instagram, a forrozeira chegou a publicar um texto de reflexão.

"Chorar calado, pensar quieto, desabafar com as paredes, inquietação, insônia e conversas longas com Deus. Rotina diária de quem é forte e ainda consegue colocar um sorriso no rosto", escreveu a cantora na rede social.