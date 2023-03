Anitta critica Warner, sua gravadora, no Twitter: 'não tem como ficar pior'

Anitta criticou a Warner, gravadora responsável pelos álbuns dela, durante a noite desta quarta-feira (1º). O caso iniciou após um internauta compartilhar, no Twitter, que o sonho dele era que ela saísse da empresa, a cantora admitiu: "somos dois".

"Meu sonho é a Anitta sair da Warner, ir para uma gravadora que valorize ela e de quebra a primeira música que lançar pegue o Top10 do Global", escreveu internauta.

Depois dela interagir com ele, concordando com aquilo, outro comentou: "eita, nem vale a pena gravar esses clipes com artistas foda se a gravadora deitar tudo a perder...quebra o contrato paga o que tem a pagar e arranja uma que valorize amor".

Anitta Cantora "Meu amor, se tivesse uma multa para pagar, eu já tinha leiloado meus órgãos por mais caro que fosse para sair fora. Mas infelizmente não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito tem que prestar muita atenção nas coisas que assina, se não pode passar uma vida inteira pagando pelo erro".

Em meio à repercussão do caso, um fã sugeriu levantar a hashtag "FreeAnitta", ou seja, "Libere a Anitta", por meio de um mutirão. Porém, a artista logo respondeu: "faz isso não".