Audiovisual atraiu 1,1 milhão de pessoas ao Cineteatro São Luiz desde reabertura

Um público de mais de 1,1 milhão de pessoas foi alcançado por atividades ligadas ao audiovisual promovidas pelo Cineteatro São Luiz desde a reabertura do equipamento, em 2015, até o final de 2025.

O número exato foi de 1.143.408 pessoas e compõe a maior fatia de público do equipamento no recorte temporal, que marca os 10 anos desde que o antigo cinema de rua foi reaberto ao público com programação cultural regular, em maio de 2015.

No período, 74% das atividades do São Luiz foram ligadas ao audiovisual, totalizando 7.118 atividades da linguagem — o que ecoa a vocação original e histórica do espaço, que foi inaugurado em 1958 por esforços do empresário cearense Luiz Severiano Ribeiro.

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Os dados compõem o “Panorama de Gestão do Cineteatro São Luiz | Especial 2015–2025”, documento que foi disponibilizado para consulta pública no site do Instituto Dragão do Mar, organização social que gere o equipamento cultural do Governo do Estado.

As ações de audiovisual promovidas incluem faixas de programação e projetos como Clássicos São Luiz, Férias no São Luiz, exibições de festivais e mostras, sessões especiais e Escola no Cinema, por exemplo.

Este último, conforme informado pela coluna em dezembro de 2025, atendeu mais de 125 mil estudantes cearenses das redes pública e privada em mais de 500 sessões realizadas desde 2015.

Mais números do período

O “Panorama de Gestão do Cineteatro São Luiz | Especial 2015–2025” dá conta, ainda, que o público total das ações culturais do equipamento foi de mais de 1,9 milhão de pessoas no período.

9.596 atividades realizadas no total no Cineteatro São Luiz

Além das ações de audiovisual, linguagens como música e artes cênicas se destacam no recorte temporal. Os dados ecoam o caráter de “cineteatro” que o São Luiz adquiriu após a reabertura.

792 shows e concertos realizados no Cineteatro São Luiz entre 2015 e 2025

729 espetáculos de artes cênicas realizados no Cineteatro São Luiz entre 2015 e 2025

O documento de gestão reúne, ainda, aspectos como prestação de contas, memória institucional e detalhes da história do equipamento.

Histórico do Cineteatro São Luiz

O início das obras do Cine São Luiz se deu em 1938, quando a empresa de Luiz Severiano Ribeiro anunciou a construção no mesmo endereço do antigo Cine-Theatro Polytheama, que havia fechado na época.

Após a inauguração, em 1958, o cinema se fortaleceu na vida cultural de Fortaleza nas décadas seguintes.

Legenda: Cine São Luiz, 'obra máxima' de Severiano Ribeiro, foi inaugurado em 26 de março de 1958 Foto: Reprodução / Arquivo

Em 1991, permanecia na Praça do Ferreira como representante remanescente dos cinemas de rua e foi tombado como patrimônio histórico e cultural do Ceará em março daquele ano.

Entre os anos 1990 e 2000, passou a sofrer com a concorrência de salas de shoppings e problemáticas que afastavam o público do Centro da Cidade.

Em 2003, foi ventilada a compra do imóvel para sediar o Centro Cultural Banco do Nordeste, o que não ocorreu. Já em 2005, um anúncio de fechamento por “inviabilidade comercial” chegou a ser emitido, mas o equipamento acabou sendo arrendado pela Fecomércio e pelo Sesc.

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Entre 2007 e 2011, o São Luiz funcionou como centro cultural da Federação do Comércio do Estado do Ceará. Na época, parte dos andares do prédio anexo ao cinema foram comprados para sediarem a Secretaria da Cultura do Ceará.

Finalmente, em 2011, o Governo do Estado adquiriu o equipamento, que passou por amplo restauro estrutural entre 2013 e 2014. A culminância dos trabalhos se deu com um evento de reinauguração, já como Cineteatro, em 22 de dezembro de 2014, e posterior abertura regular, em 2015.