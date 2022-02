Mayra Pinheiro e Coronel Aginaldo se filiam ao PL e aumentam pressão por saída da base de Camilo

A secretária do Ministério da Saúde e ex-candidata ao Senado no Ceará, Mayra Pinheiro, e o comandante da Força Nacional de Segurança Pública, coronel Aginaldo de Oliveira, marido da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), se filiaram ao PL nesta quarta-feira (2).

Ambos são cotados como candidatos a deputados federais no Ceará neste ano. Mayra postou foto ao lado do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, anunciando a filiação. "Começando uma nova história a serviço do Ceará", escreveu.

Impasse no PL

Apesar da pressão da chegada dos bolsonaristas, ainda não há definições sobre os rumos do PL no Ceará. Aqui, o presidente do partido, o prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), é aliado do governador Camilo Santana (PT).

Além deles, também já se filiou ao partido o deputado estadual André Fernandes, que se soma a nomes como o deputado federal Dr. Jaziel e a estadual Dra. Silvana, todos aliados de Bolsonaro.

Em nota nas redes sociais, o partido comemorou a chegada dos novos nomes: "Hoje o PL recebeu duas filiações importantíssimas para a conjuntura do partido. Dois grandes pré-candidatos ao cargo de deputado federal: Dra. Mayra Pinheiro e Coronel Aginaldo. É o PL se preparando para fazer uma grande bancada de deputados estaduais e federais pelo Estado do Ceará".

Novos filiados

Mayra Pinheiro, que ganhou projeção nacional ao ser chamada a depor na CPI da Covid, foi candidata ao Senado em 2018, pelo PSDB, e obteve 882.019 votos, ficando em 4º lugar. Em julho do ano passado, ela fez uma enquete nas redes sociais para sondar seguidores sobre a eleições do Senado de 2022.

Ela questionava se seus apoiadores votariam nela ou no senador Tasso Jereissati (PSDB), que encerra o mandato neste ano e já descartou ser candidato à reeleição.

Já Aginaldo ganhou projeção nacional após um discurso controverso durante o motim da Polícia Militar do Ceará, em 2020. À época, ele chamou os amotinados de “gigantes” e “corajosos”. Aliado do presidente Jair Bolsonaro, o coronel tem sido alvo de elogios nos discursos do presidente em visita ao Ceará.

"O homem que é muito importante no nosso governo, que nos momentos difíceis, sempre está a disposição de vocês", disse Bolsonaro, em outubro do ano passado, última ocasião em que esteve no Estado.