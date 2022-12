Izolda Cela chega à diplomação ao lado de Lula e terá reunião no STF com outros governadores

A governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), participa nesta segunda-feira (12) da diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do vice, Geraldo Alckmin (PSB), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília. Ela chegou ao evento juntamente com os eleitos, a futura primeira-dama, Janja da Silva, e a esposa do vice-presidente eleito, Lu Alckmin.

Ainda hoje, ela também terá reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, e outros governadores.

Izolda é um dos nomes cotados para assumir o Ministério da Educação no Governo Lula. Desde o anúncio dos cinco primeiros ministros, na sexta-feira (9), sem indicação de nenhuma mulher, cresceram as apostas para a possibilidade de que Lula anuncie mulheres em ministérios robustos, como Saúde e Educação, ainda nesta semana.

Legenda: Izolda Cela é cotada para assumir ministério do Governo Lula Foto: Reprodução / Twitter Izolda Cela

Além dela, também participam da diplomação do novo presidente, o senador eleito e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), o governador eleito, Elmano de Freitas (PT), e parlamentares cearenses.

Reunião no STF

No STF, governadores eleitos e reeleitos devem discutir a situação de arrecadação dos Estados e do Distrito Federal, diante das recentes perdas fiscais. O encontro está previsto para as 18h30, no gabinete da presidência do STF.