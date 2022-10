Famílias fortalecem herança política no Ceará com eleição de pais, filhos, irmãos e cônjuges

De 2018 a 2022, o deputado estadual mais votado do Ceará naquele ano, André Fernandes (PL), tornou-se o deputado federal mais votado neste e estendeu a força política para o pai, Pastor Alcides, eleito deputado estadual quatro anos depois do filho. Ainda novatos na política cearense, pai e filho se somam a uma prática que tem raízes profundas não só no Ceará: a da formação de bancada familiar.

Dos 69 eleitos deputados federais (22), estaduais (46) e senador (1) no Ceará no último domingo (2), pelo menos 49 deles, cerca de 71% dos vitoriosos nas urnas, têm ou tiveram parentes com mandatos eletivos. Entre os federais, a proporção é de 72%, entre os estaduais, 69%.

André e Alcides não foram os únicos a apostar na dobradinha pai e filho nas eleições deste ano. O deputado federal Moses Rodrigues (União) é outro que conseguiu se reeleger e eleger o pai, Moses Rodrigues, como estadual. Quem também repetiu o feito foram o deputado estadual Zezinho Albuquerque (PP) e o filho, AJ Albuquerque, ambos reeleitos.

Na árvore genealógica política do Ceará, há ramos se alongando, como é o caso da Família Aguiar, de Tauá. No ano em que a família se despediu do patriarca, Domingos Gomes de Aguiar, aos 91 anos, prefeito da cidade na Região dos Inhamuns, elegeu um novo nome para a Assembleia Legislativa, a médica Gabriella Aguiar, e reelegeu o deputado federal Domingos Neto, irmão de Gabriela. Ambos são filhos do ex-vice-governador Domingos Filho, que disputou o cargo novamente em 2022, e da atual prefeita, Patrícia Aguiar. Todos integram o PSD.

Outra família tradicional que se ampliou foi a dos "Ferreira Gomes". A mais nova integrante da família que tem dois ex-governadores a assumir mandato eletivo será Lia Gomes (PDT), eleita deputada estadual. Ela é irmã do senador e ex-governador Cid Gomes (PDT), do ex-governador e ex-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) e do prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT).

Legenda: Lia com Ciro Gomes em carreata em Sobral na última sexta-feira (30) Foto: Kid Jr

A herança política não é homogênea, no entanto, cada caso precisa ser observado com suas particularidades. Há políticos no Ceará, eleitos e não-eleitos, que, apesar de parentescos, não usam o mesmo sobrenome e chegam até a ser adversários políticos.

Há os que desbravam os caminhos sozinhos e, dentro do jogo, começam a preparar terreno para formar a própria bancada.

A deputada estadual eleita com terceiro maior número de votos, a ex-vereadora de Fortaleza Martha Gonçalves (PL), é um caso de expansão de política familiar mais recente no histórico cearense. Ela é esposa do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), e mãe do prefeito de Aquiraz e ex-deputado estadual, Bruno Gonçalves.

Legenda: Acilon Gonçalves com a esposa Marta Gonçalves, eleita deputada, e o filho Bruno Gonçalves (da esquerda para a direita) Foto: Reprodução/Instagram/Marta Gonçalves

Há deputados federais reconduzidos ao cargo que se fortaleceram em prefeituras nas eleições de 2020. Como é o caso de Robério Monteiro (PDT), que elegeu a esposa Flávia Monteiro como prefeita de Acaraú, e o irmão, Elizeu Monteiro, como prefeito de Itarema, de onde também foi prefeito.

Apesar da vantagem que o capital político familiar representa, inclusive por, em muitos casos, se somar à herança econômica, há quem não consiga transferir a força eleitoral.

Legenda: André Fernandes e o pai, Pastor Alcides, ao centro Foto: Reprodução/Instagram/André Fernandes

Nestas eleições, esse foi o caso do deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique que, mesmo reeleito, não conseguiu eleger a esposa, Bispa Vanessa, como deputada federal. O atual deputado federal Eduardo Bismarck (PDT), filho do prefeito de Aracati, Bismarck Maia, não conseguiu eleger o irmão, Guilherme Bismarck como federal.

Há também as famílias que não consegue se manter por um longo período. Em 2018, o então prefeito de Caucaia Naumi Amorim elegeu a esposa, Érika Amorim, como uma das mais votadas para a Assembleia Legislativa. Dois anos depois, Naumi foi derrotado na tentativa de reeleição.

Em 2022, Érika anunciou que não disputaria reeleição para a Assembleia para apoio o esposo candidato a federal, por julgarem a candidatura dele mais competitiva. Érika ainda chegou a disputar o Senado na chapa do PDT. Mas nem um nem outro tiveram sucesso nas urnas.

Outro casal que sai de cena é Genecias e Aderlânia Noronha. Nenhum dos dois chegou a ser candidato, mas não por isso vão deixar morrer a tradição familiar na política. O mais novo estreante da bancada de Parambu é Matheus Noronha, filho mais velho do caso, primo do atual prefeito da Cidade, Rômulo Noronha.

Legenda: Patrícia Aguiar e Gabriella Aguiar com Matheus Noronha e os pais dele, Aderlânia e Genecias Noronha Foto: Reprodução/Instagram/Gabriella Aguiar

Como sempre, na política, tudo é questão de estratégia.

Veja lista de eleitos e seus parentes na política

Deputados estaduais

Marta Gonçalves (PL) - esposa de Acilon Gonçalves, prefeito do Eusébio; e mãe de Bruno Gonçalves, prefeito de Aquiraz. Fernando Santana (PT) - concunhado do senador eleito Camilo Santana. Sergio Aguiar (PDT) - filho do ex-governador e ex-presidente da AL-CE, Francisco Aguiar, e neto do deputado estadual constituinte de 1947, Murilo Aguiar. Romeu Aldigueri (PDT) - esposo da prefeita de Granja, Juliana Aldigueri. Zezinho Albuquerque (PP) - pai do deputado federal reeleito AJ Albuquerque e da prefeita de Massapê, Aline Albuquerque. Dra Silvana (PL) - esposa do deputado federal reeleito Dr. Jaziel. Gabriella Aguiar (PSD) - filha do ex-vice-governador Domingos Filho e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar; irmã do deputado federal reeleito Domingos Filho. Cláudio Pinho (PDT) - filho do deputado estadual, vereador e ex-prefeito de Fortaleza Barros Pinho. Osmar Baquit (PDT) - filho do ex-prefeito de Quixadá, Aziz Okka Baquit. Pr. Alcides Fernandes (PL) - pai do deputado estadual, eleito federal, André Fernandes. Guilherme Landim (PDT) - filho do ex-deputado estadual Wellington Landim (em memória) e da prefeita de Brejo Santo, Gislaine Landim (PDT). João Jaime (PP) - oriundo de tradicional família política da região do Vale do Acaraú, sobrinho do ex-prefeito de Acaraú, João Jaime Ferreira Gomes Filho. Marcos Sobreira (PDT) - filho da ex-deputada Mírian Sobreira (PDT). Jeová Mota (PDT) - filho de ex-vice-prefeito e vereador de Tamboril, é tio do atual prefeito da cidade, Marcelo Mota. Agenor Neto (MDB) - filho do ex-prefeito de Quixelô e ex-deputado estadual José Ilo Alves Dantas. Lia Gomes (PDT) - irmã dos ex-governadores Cid e Ciro Gomes e do prefeito de Sobral, Ivo Gomes. Danniel Oliveira (MDB) - sobrinho do ex-senador, eleito deputado federal, Eunício Oliveira. Oriel Filho (PDT) - filho do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Icó, Oriel Nunes (em memória). Firmo Camurça (União Brasil) - filho dos ex-vereadores de Maracanaú, Agacil Camurça e Wilson Camurça (em memória) Leonardo Pinheiro (PP) - filho dos ex-prefeitos de Solonópole, Maria Suelly e Ubiratan Pinheiro. Alysson Aguiar (PCdoB) - irmão do ex-prefeito de São Benedito Gadyel, filho do ex-prefeito Vicentinho, descendentes de uma linhagem de lideranças políticas no Município. Davi de Raimundão (MDB) - filho do ex-prefeito de Juazeiro do Norte Raimundão. Dr. Oscar Rodrigues (União Brasil) - pai do deputado federal reeleito Moses Rodrigues. Dr. Lucílvio Girão (PSD) - irmão do ex-vereador de Fortaleza Luciram Girão (em memória) e tio do atual vereador da Capital Luciano Girão. Luana Ribeiro (Cidadania) - esposa do prefeito de Cascaval, Tiago Ribeiro. Jô Farias (PT) - esposa do prefeito de Horizonte e ex-deputado estadual, Nezinho Farias. Julinho (PT) - filho do ex-deputado estadual, ex-prefeito de Maracanaú e vereador, Júlio César Lima, e da ex-deputada Meire Costa Lima. Juliana Lucena (PT) - filha do prefeito de Limoeiro do Norte, José Maria Lucena. Felipe Mota (União Brasil) - filho do médico Dr. Motinha, três vezes prefeito de Capistrano e sobrinho de Gonzaga Mota, ex-governador. Fernando Hugo (PSD) - pai do vereador de Fortaleza Renan Colares. Emilia Pessoa (PSDB) - prima da deputada federal eleita Fernanda Pessoa e do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa. Stuart Castro (Avante) - esposo da vereadora de Mulungu por três mandatos Dra. Lyziane.

Deputados federais

Júnior Mano (PL) - esposo da prefeita de Nova Russas, Giordanna Mano. Eunício (MDB) - tio do deputado estadual reeleito Danniel Oliveira. Guimarães (PT) - irmão do ex-deputado José Genoíno. Domingos Neto (PSD) - irmão da deputada estadual eleita Gabriela Aguiar e filho do ex-vice-prefeito Domingos Filho e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar. AJ Albuquerque (PP) - filho do deputado estadual reeleito Zezinho Albuquerque e irmão da prefeita de Massapê, Aline Albuquerque. Robério Monteiro (PDT) - esposo da prefeita de Acaraú, Flávia Monteiro, e irmão do prefeito de Itarema, Elizeu Monteiro. Matheus Noronha (PL) - filho do deputado federal Genecias Noronha e da deputada estadual Aderlânia Noronha e primo do prefeito de Parambu, Rômulo Sobrinho. Mauro Filho (PDT) - filho do ex-deputado federal Mauro Benevides e pai do prefeito de Redenção, Davi Benevides. Fernanda Pessoa (União) - filha do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, e prima da deputada estadual eleita Emília Pessoa. Moses Rodrigues (União) - filho do deputado estadual eleito Oscar Rodrigues. Eduardo Bismark (PDT) - filho do prefeito de Aracati, Bismarck Maia. Não conseguiu eleger o irmão Guilherme Bismarck a deputado estadual. Yury do Paredão (PL) - irmão da vereadora de Juazeiro do Norte Yanny Brena. Danilo Forte (União) - Irmão do ex-vice-prefeito de São Gonçalo do Amarante Avelino Forte e do ex-vereador de Tejuçuoca Dimas Bastos Forte. José Airton (PT) - Irmão do ex-prefeito de Icapuí José Edilson da Silva, genro da ex-prefeita de Pentecoste Ivoneide Moura. É tio do ex-vice-prefeito de Icapuí Heverton Costa Silva. Dr. Jaziel (PL) - esposo da deputada estadual reeleita Dra. Silvana. Dayany do Capitão (União) - esposa do deputado federal Capitão Wagner, candidato derrotado ao Governo do Ceará em 2022.

Senador

Camilo Santana (PT) - filho do ex-deputado estadual Eudoro Santana e concunhado do deputado estadual reeleito Fernando Santana.