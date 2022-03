Camilo aproveita o Dia da Mulher para fortalecer nome de Izolda Cela na política do Ceará

A expectativa de que a vice-governadora Izolda Cela (PDT) assuma o Governo do Ceará a partir de abril ganhou o primeiro tom oficial nesta terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

Há meses o governador Camilo Santana (PT) e a própria Izolda são evasivos ao tratar do assunto, mas justo hoje, minutos após fugir do tema em coletiva de imprensa, o governador foi direto sobre a perspectiva de futuro de sua vice.

"Temos aqui a Izolda, a primeira mulher vice-governadora do Estado do Ceará e vai ser a primeira mulher governadora efetiva do estado do Ceará, se Deus quiser", disse o governador Camilo Santana.

A frase foi dita em um dia simbólico para as mulheres, em um Estado que nunca teve uma governadora efetiva, em um evento que materializa o esforço de lideranças políticas em promover espaços concretos de proteção e combate à violência contra a mulher.

Uma das forças políticas de Izolda é abrir caminhos como mulher num cenário fortemente masculino.

É um peso importante da sua trajetória, visível no apelo eleitoral enquanto única mulher pré-candidata, do PDT; e no recente encontro com a deputada federal Luizianne Lins (PT), ex-prefeita de Fortaleza, segunda mulher no cargo, única cearense na Câmara dos Deputados e, apesar de adversária de boa parte do grupo do PDT, aberta ao diálogo com Izolda.

Camilo Santana sinalizou sua sucessão pela vice-governadora enquanto anunciava também uma das ações do Governo voltada para o público feminino, a Casa da Mulher Cearense, que será inaugurada nesta terça (8), no Cariri, e, em breve, em outras regiões do Estado.

Ele fortalecia, em seu discurso, a presença de políticas públicas para as mulheres no Estado e a defesa por espaços de acolhimento às vítimas – um discurso caro em um dos estados que mais sofre com a violência contra as mulheres.

"Precisamos estimular que as mulheres não tenham medo de denunciar a violência contra elas. (...) É importante estimular que as mulheres ocupem seu espaço na vida pública", dizia Camilo.

Não há movimentos desconectados na política. O governador tem ciência da relevância de fortalecer Izolda como mulher líder política e como possível candidata ao Governo nas eleições de outubro.