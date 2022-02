Mesmo em liberdade, vereador Ronivaldo Maia deve seguir licenciado da Câmara Municipal

Com soltura autorizada pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), por meio de habeas corpus, o vereador de Fortaleza Ronivaldo Maia (PT) deixa a prisão, mas não deverá retomar suas atividades na Câmara Municipal de Fortaleza, conforme apurou esta Coluna. O parlamentar, preso há dois meses por tentativa de feminicídio, está licenciado do cargo.

O petista foi preso em flagrante no dia 29 de novembro do ano passado após uma confusão em que teria jogado o carro e arrastado uma mulher de 36 anos, com quem mantinha um relacionamento. Ele é réu por tentativa de feminicídio.