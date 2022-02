Projeto de reajuste dos professores já tem relator definido e deve ser consensual na Câmara

A mensagem do prefeito José Sarto (PDT) que regulamenta o reajuste salarial diferenciado para os professores municipais deverá ser lida na sessão desta quarta-feira (2). O relator da proposta deverá ser o vereador Lúcio Bruno (PDT) e, ao que tudo indica, o tema deverá ser consenso entre os vereadores.

O aumento, conforme determinação da lei nacional do piso da Categoria, deverá ser de 33,2%.

O tema acabou sendo o principal na reabertura dos trabalhos legislativos, nesta terça-feira (1º), em que o próprio prefeito compareceu à Casa para ler a mensagem governamental fazendo balanço do primeiro ano de sua gestão.

Além do debate em plenário, a Casa teve a presença de centenas de professores que fizeram manifestação por uma pauta de reivindicações, entre elas, o aumento salarial. Logo no início do discurso, o prefeito defendeu a aprovação da proposta e garantiu que a Prefeitura está com “saúde financeira” para conceder o reajuste.