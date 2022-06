Cid Gomes pode entrar em cena para resolver conflitos e ser candidato a governador?

Ainda no ano passado, diante do horizonte de impasse entre as pré-candidaturas dentro do PDT, um grupo de prefeitos cearenses começou a cogitar uma “terceira via”. Para aglutinar, a saída seria uma nova candidatura de Cid Gomes ao governo do Estado. Agora, diante do clima de altíssima temperatura e embate entre os aliados, a possibilidade volta a ser cogitada. Mas é possível Cid ser candidato?

O senador está em uma fase de reclusão em relação a eventos públicos. No último que participou no Estado, ainda no fim de maio, ele disse a este colunista, quando questionado sobre sucessão, o seguinte: “o momento é de ouvir mais e falar menos”. Nada além disso.

A este colunista e aos aliados mais próximos, Cid Gomes nega peremptoriamente a possibilidade de ser candidato ao governo.

Governador por dois mandatos, o parlamentar é um dos responsáveis pelas articulações e estratégias eleitorais do grupo governista.

Em novembro passado, Cid disse o seguinte sobre a possibilidade de voltar a concorrer ao Palácio Abolição: “a possibilidade de eu ser candidato é zero. Você acha que eu tenho saúde para isso?”, respondeu indagando a este colunista.

Cid Gomes não é do tipo de ficar fazendo jogo de cena, entretanto, o nível de conflito interno no PDT com os últimos acontecimentos na fase de pré-campanha do grupo governista cria um cenário novo.

Os conflitos entre aliados do ex-prefeito Roberto Cláudio e dos apoiadores de Izolda Cela na disputa sinalizam para rachaduras consideráveis no ambiente interno. Uma terceira via, dizem alguns, poderia acalmar a situação.

Não se pode descartar nenhuma possibilidade.