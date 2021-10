Após incêndio, prédio do Tribunal de Justiça será reformado e terá novo edifício anexo

O Prédio que abriga a sede do Tribunal de Justiça do Ceará, no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza, vai passar por uma ampla reforma e modernização que deverá manter a parte tradicional e agregar um edifício anexo. A obra se faz necessária após o incêndio, ocorrido no mês passado, que destruiu parte das instalações. Este processo está sendo discutido entre o Governo do Estado e o Tribunal de Justiça, explicou a presidente do TJCE, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira.

Um laudo técnico emitido após o incidente detectou que não houve danos estruturais significativos e, neste momento, uma equipe de engenharia e obras está avaliando as necessidades de recuperação do espaço e as demandas do Poder Judiciário para este novo momento.

“O laudo apontou que não houve comprometimento da estrutura. Estamos trabalhando na reconstrução. Inclusive, teremos uma nova torre anexa e o prédio vai ser reformado. Estamos com a equipe técnica trabalhando essa estrutura e passamos a nossa necessidade”, disse a desembargadora em entrevista.

Maria Nailde Pinheiro Nogueira Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará “Vamos conciliar o tradicional com uma estrutura moderna. O prédio pertence ao Estado e o governo é que fará essa construção e essa nova torre”.

Incidente na Corte O incêndio no prédio do TJCE ocorreu no dia 6 de setembro, há cerca de um mês, e consumiu uma parte do prédio, onde funciona a estrutura de segunda instância da Corte. Não houve vítimas e, segundo a Instituição, o fogo também não danificou processos judiciais, tendo em vista que mais de 90% do acervo está digitalizado.

Após o incidente, a estrutura do TJCE está funcionando no Fórum Clóvis Beviláqua, no bairro Edson Queiroz. Antes da definição, os desembargadores discutiram fazer uma instalação provisória no Centro de Eventos do Ceará, mas a hipótese foi descartada por conta dos custos.