Fortaleza amarga mais uma vez o pior resultado da rede global de aeroportos da Fraport

No comparativo de setembro de 2023 com setembro de 2022, a queda foi ainda de dois dígitos (-10,5%). No mês passado, explicamos como o aeroporto já havia tido o pior resultado da rede. Os números são da Fraport AG.

Na ocasião, havíamos informado que o aeroporto havia caído 11,7%, ratificado pela Fraport. Com dados desta sexta-feira (13), o resultado de agosto aparece ajustado como queda de 5,8%.

A coluna demandou a Fraport e aguarda posicionamento da concessionária.

Para ilustrar o péssimo momento do Aeroporto de Fortaleza, seu par nacional, o Aeroporto de Porto Alegue, também da Fraport, cresceu 11,6% em setembro deste ano, na comparação com igual período do ano passado.

Setembro foi, até aqui, o 2º pior mês de movimentação do aeroporto cearense, uma baixa de 419.780 passageiros, apenas. Abril desse ano, movimentou 413.812 passageiros.

Outubro desse ano deve apresentar uma leve melhora em movimentação em relação à setembro. Setembro é historicamente um mês de baixa estação, ainda que seja a temporada de ventos fortes no Ceará, o que poderia atrair turistas de esportes de vento ao estado.

A alta estação de dezembro de 2023/2024, deverá trazer menos assentos que a de 2022/2023, como previmos.

Na contra-mão

Na média, comparando setembro de 2023, com setembro de 2022, 22 aeroportos da Fraport cresceram: média de 13,63%. Países na Europa e na América Latina.

Apenas 4 decresceram, encabeçados pelo Pinto Martins, Fortaleza Airport:

Resultados Relativos Set/23-Set/22

Brasil

Fortaleza: -10,50%

Grécia

Mykonos: -1%

Skiathos: -5,30%

Santorini (Thira): -5,20%

Relembre as razões da queda

Pouco crescimento de assentos da Azul

Não há razões suficientes para crer numa virada de jogo rápida. Quando a coluna esteve na Abav Expo 2023, feira das agências de viagens e turismo, as conversas com as companhias aéreas não indicavam alentos para curto-médio prazo, além do voo futuro da Voepass entre Fortaleza e Mossoró.

