Reta final: Ceará e Fortaleza vivem expectativa de 'bombar' públicos dos últimos jogos da Série A

O apelo é o principal para times de futebol: a Série A entra na reta final, faltando apenas 9 jogos para Ceará e Fortaleza, e a expectativa é que o público presente nos jogos, na Arena Castelão, salte nas próximas partidas.

O Diário do Nordeste mostrou que paulatinamente o público vem crescendo, subindo em média 2 mil pagantes por partida desde que a autorização para volta da torcida foi concedida.

Mas com 80% da capacidade da Arena Castelão liberada, o que corresponde a algo em torno de 50 mil pessoas, e com os menores de 12 anos autorizados a frequentar os estádios, independente de questão de vacinação, a expectativa cresce muito para as próximas partidas.

Promoções à vista

Para o jogo contra o Cuiabá, domingo, às 20h30, o Ceará e jogadores já divulgam campanha para atrair 50 mil pessoas ao estádio. Desde ontem, o check-in e venda de ingressos para partida estão liberados. O Vovô vende bilhetes a partir de R$ 20 (meia). Veja no site do clube.

Dia 10/11, o Fortaleza enfrenta o São Paulo, às 21h30. A partida também guarda grande expectativa de público elevado. Se vencer, o Tricolor do Pici se aproxima da fase de grupos da Copa Libertadores.

Mesmo com a proibição da venda de bebidas alcoólicas, o público deve comparecer pela paixão futebolística. Os eventos vão ser os verdadeiros testes que as autoridades de Saúde precisam observar.

Veja os jogos do Ceará em casa

07/11 - Ceará X Cuiabá

14/11 - Ceará X Sport

17/11 - Fortaleza X Ceará (mando do Fortaleza)

24/11 - Ceará X Corinthians

01/12 - Ceará X América-MG

Veja os jogos do Fortaleza em casa

10/11 - Fortaleza X São Paulo

17/11 - Fortaleza X Ceará

20/11 - Fortaleza X Palmeiras

28/11 - Fortaleza X Juventude

05/12 - Fortaleza X Bahia