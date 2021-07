O que esperar de Ceará X Athletico e São Paulo X Fortaleza

Meus amigos voltei. De volta das férias, vamos analisar a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, com compromissos complicados para Ceará e Fortaleza, neste sábado (17), ambos às 17hs.

O Alvinegro, recheado de desfalques, tendo em vista lesões e suspensões, encara o Furacão, 5º colocado na competição.

Dentro de casa, o time de Guto Ferreira precisa se impor, mesmo com as adversidades. Mendoza e Jael desfalcam a equipe titular. Cléber e Rick devem ser as opções.

Fortaleza favorito

Já o Tricolor do Pici, pega um adversário em situação inferior na tabela, mas muito tradicional e fora de casa. O São Paulo quer se recuperar na competição, mas deve poupar jogadores por conta de compromisso na Libertadores no meio de semana.

Com isso, mesmo no Morumbi, o time cearense é favorito para a partida e tem boa chance de ascender ao G-4.

No geral, os times cearenses estão próximos da previsão traçada nesta coluna. Confira abaixo: