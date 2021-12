Matemática da Libertadores #4: Fortaleza pode ir para fase de grupos domingo; Veja chances do Ceará

Finalmente o Campeonato Brasileiro conseguiu igualar o número de jogos de todas as equipes da competição. Agora, todas elas já têm 36 jogos e possuem apenas duas rodadas pela frente para atingir objetivos na competição.

O Fortaleza garantiu de forma brilhante a vaga na pré-Libertadores. Mas não quer parar por aí. E está muito próximo de não parar por aí. Tricolor do Pici pode garantir presença na fase de grupos da competição sem sequer entrar em campo. Veja o que precisa acontecer:

1- Fluminense não vencer o jogo contra o Bahia

Tá incompleto? Não, amigo. É só isso que precisa mesmo. Basta o Fluminense não vencer que o Fortaleza estará na fase de grupos da Liberta.

E o Ceará?

Legenda: Tiago Nunes tem feito o Ceará evoluir de desempenho nos últimos jogos Foto: Kid Junior/SVM

Aí a conta é um pouco mais complexa. O Alvinegro tem uma final contra o América-MG no Castelão, neste domingo, às 19h. Precisa vencer o jogo, pois perde para o Coelho nos critérios de desempate. Perder ou empatar faz o Alvinegro depender de vitória contra o Palmeiras fora de casa e milagre na rodada seguinte (tropeços de América-MG e até Internacional).

Se cumprir a missão domingo, vai com vantagem para a última rodada, podendo até empatar para ir para pré-Libertadores.

Ir pra fase de grupos ainda é possível para o Vozão. Precisa vencer as duas partidas que lhe resta e torcer para que Bragantino some apenas 1 ponto em 2 jogos e Fluminense, no máximo, 3 pontos.

Veja o nosso Raio-X:

Times com chances de Libertadores

4) Corinthians - 59 pontos

Pode chegar a: 62 pontos

Probabilidade de G-6: 99,4%

Probabilidade de G-8 : Garantido

Adversários: Grêmio e Juventude

5) Fortaleza - 58 pontos

Pode chegar a: 61 pontos

Probabilidade de G-6: 97,4%

Probabilidade de G-8: Garantido

Adversários: Cuiabá, Bahia

6) Bragantino - 53 pontos

Pode chegar a: 62 pontos

Probabilidade de G-6: 49,5%

Probabilidade de G-8: 96,9%

Adversários: Atlético-MG, Internacional

7) Fluminense - 51 pontos

Pode chegar a: 57 pontos

Probabilidade de G-6: 45,4%

Probabilidade de G-8: 95,6%

Adversários: Bahia, Chapecoense

8) América-MG - 49 pontos

Pode chegar a: 55 pontos

Probabilidade de G-6: 3,1%

Probabilidade de G-8: 43,4%

Adversários: Ceará, São Paulo

9) Ceará - 49 pontos

Pode chegar a: 55 pontos

Probabilidade de G-6: 2,3%

Probabilidade de G-8: 29,8%

Adversários: América-MG, Palmeiras

10) Internacional - 48 pontos

Pode chegar a: 54 pontos

Probabilidade de G-6: 2,6%

Probabilidade de G-8: 28,9%

Adversários: Atlético-GO, Bragantino

11) Atlético-GO

Pode chegar a: 53 pontos

Probabilidade de G-6: sem chance

Probabilidade de G-8: 2,6%

Adversários: Internacional, Flamengo

Fonte: Probabilidades (Chance de Gol)