Com obrigação de vencer para ir à Liberta, Ceará fará jogo mais importante do ano contra América-MG

Não tem negociação para o jogo entre Ceará e América-MG, domingo (5), na Arena Castelão, às 19h, após derrota para o Flamengo. É vencer ou vencer para o Vozão.

Se empatar ou perder, o Alvinegro fica com poucas chances de vaga na pré-Libertadores, apesar de ainda ter pela frente a 38ª rodada, contra o Palmeiras, fora de casa.

Mas aí teria de vencer fora do Estado (o que ainda não fez no campeonato inteiro) e dependeria de outros resultados: do próprio América-MG, que ainda pega o São Paulo (provavelmente sem lutar por mais nada na competição) e também do Internacional que, em caso de tropeço alvinegro domingo, poderia ultrapassar o Vovô e também ter vantagem na rodada final. O Colorado ainda enfrenta Atlético-GO e Bragantino.

Veja a classificação da Série A atualizada

Vitória é vantagem na 38ª rodada

Mas vamos falar da coisa boa. Uma vitória, por outro lado, faz o Vovô jogar com vantagem na rodada final. Se vencer o Palmeiras, não depende de mais ninguém. Pode até mesmo conquistar a vaga da Liberta perdendo na última rodada, caso os rivais também não pontuem.

É isso. Domingo não tem jeito. Com apoio de um Castelão que deve receber o máximo de público permitido, cerca de 50 mil pessoas, o futuro alvinegro em 2022 será traçado. Libertadores ou vaga na Copa Sul-Americana.