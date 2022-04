Ceará retoma confiança com semana perfeita e vitórias contra campeões de 10 Libertadores

O futebol e as voltas que ele dá. Em meio a um clima adverso, eliminações, trocas de treinadores, pressão da torcida, o Ceará conseguiu dar uma resposta rápida e efetiva na temporada 2022.

Em uma semana, o Vovô superou adversários com muita camisa e com muito desempenho recente, no caso do Palmeiras.

Na estreia de Dorival Júnior, bateu, de virada, o Independiente, detentor de 7 títulos de Libertadores da América, conhecido como Rey de Copas.

Legenda: O Ceará venceu o Independiente-ARG por 2 a 1 na estreia da Copa Sul-Americana Foto: Kid Júnior / SVM

Ontem, uma noite perfeita, apesar da arbitragem querer atrapalhar, contra o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Não é pouco. É o atual bicampeão da Libertadores, com melhor desempenho da América do Sul há tempos.

Com isso, apesar de ainda haver muito chão pela frente na temporada, conseguiu, pelo menos, virar a página do primeiro trimestre tenebroso que teve ao ser eliminado na Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.

Ceará retoma a confiança que estava perdida e parte, agora, para os objetivos de 2022, classificação para competição internacional, boa campanha na Copa do Brasil e Sul-Americana. Como o próprio Dorival Júnior disse, ainda falta muito chão pela frente, mas a equipe mostrou que tem qualidade e pode brigar coisas grandes.