Ceará estreia com apenas 4 atletas que jogaram último jogo e 6 dos 8 reforços contratados

Se naturalmente o elenco do Ceará já passou por uma modificação importante com relação a 2021, após a saída de 17 jogadores e a chegada de outros 8 atletas (Richardson, Richard, Lucas Ribeiro, Nino Paraíba, Michel Macedo, Victor Luís, Yuri Castilho e Zé Roberto) para a estreia na temporada 2022, as mudanças são ainda mais intensas com casos de Covid-19.

Sâo 15 ausências certas para o jogo desta segunda-feira (31) contra o Sergipe, em Aracaju. Em comparação ao último confronto da temporada 2021, dia 08/12, contra o Palmeiras, após 54 dias, apenas quatro jogadores que entraram em campo naquela partida estão à disposição para hoje: Cléber, Marlon, João Ricardo e Mendoza.

Reforços relacionados contra o Sergipe

Richard (volante)

Lucas Ribeiro

Victor Luís

Nino Paraíba

Yuri Castilho

Zé Roberto

A tendência é que a equipe, hoje desfigurada, tome forma a partir do Clássico-Rei, marcado para sábado (5), às 17h45. Vina é um dos jogadores que voltaram a treinar nesta segunda-feira (31).

A lista de relacionados foi revelada com exclusividade pelo Diário do Nordeste. Confira.