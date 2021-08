Avanço de brasileiros na Sula e Libertadores é bom para Ceará e Fortaleza; entenda

Fora de disputas internacionais nesta altura da temporada 2021, Ceará e Fortaleza observam com atenção o desempenho de brasileiros na Libertadores 2021 e na Copa Sul-Americana 2021. Os motivos são variados e eles podem influenciar e muito o restante do ano e a temporada 2022.

G-9 e calendário apertado

Se o futebol brasileiro conseguir título da Sul-Americana e Libertadores, a Série A pode contar, na melhor das hipóteses, com um G-9, o que amplia (e muito) as chances de uma inédita participação cearense no maior torneio do continente.

Outro fator positivo para os times cearenses é o calendário apertado para os adversários. Se o São Paulo avançar na Liberta, por exemplo, terá problemas para conciliar a Série A e a Copa do Brasil, cujo adversário é o Fortaleza. Se o Palmeiras avançar no confronto, também terá compromissos pela Liberta no meio de jogo contra o Ceará pela 1ª divisão. E assim sucessivamente com praticamente todos os adversários que terão calendário apertado. As equipes cearenses fatalmente se defrontarão com equipes mistas ou reservas pelo caminho.

Brasil bem nos torneios

Legenda: Atrativa aos jogadores é a estrutura profissional e a possibilidade de transferência para algum outro time da empresa no mundo Foto: Foto: divulgação

Na Libertadores, um brasileiro já está garantido nas semis (São Paulo ou Palmeiras). O Flamengo também está com um pé na outra disputa ao bater o Olimpia (PAR) por 4 a 1 fora de casa. O Atlético-MG, em missão mais difícil, todavia, conseguiu um resultado gigantesco ao vencer o River (ARG) por 1 a 0 fora de casa (critério de gol fora ativado). Já o Fluminense encara o Barcelona (ECU) nesta quinta-feira (1º jogo).

Na Sul-Americana, Santos e Athletico iniciam confrontos das quartas contra Libertad (PAR) e LDU (ECU), respectivamente. Se avançarem, o Brasil garante um time na final. Na outra parte do chaveamento, o Bragantino obteve vitória maiúscula contra o Rosario Central (ARG) fora de casa e tem grande chance de avançar às semis.