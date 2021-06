Titi encaixa rápido e parece ser o zagueiro que o Fortaleza buscava há tempos

Há alguns anos que o Fortaleza busca um zagueiro que seja unanimidade. Unanimidade mesmo, que não deixa dúvidas e nem causa desconfiança de ninguém. Aquele "xerifão" que o torcedor fica tranquilo por estar em campo. Quintero foi esse jogador por um tempo, Ligger é outro que teve ótima passagem, mas ambos se juntam a muitos outros na lista dos que não eram vistos de forma absoluta. Titi parece ser este jogador.

É incrível a velocidade com que o defensor de 33 anos se encaixou no clube. Poucos são os jogadores que conseguem se adaptar e exercer uma importância tão grande como ele faz em um curto espaço de tempo.

Legenda: Único gol de Titi pelo Fortaleza foi marcado contra o Internacional Foto: Kid Jr/SVM

É um zagueiro de bastante qualidade defensiva, com bom posicionamento, antecipação, desarmes, 1x1 e outros atributos necessários para um defensor. Vai muito bem atuando mais pelo lado esquerdo na linha de três (como mais tem jogado), ao lado de Tinga e Benevenuto, e também quando fica centralizado, como "líbero". Nos 10 jogos em que ele atuou, o time sofreu apenas quatro gols.

E Titi possui algo essencial no modelo de jogo de Vojvoda: capacidade de construção.

Com visão de jogo e passes de ruptura, inicia as jogadas ofensivas com muita qualidade. Foi assim no gol da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, em que ele já desarmou o atacante mineiro iniciando o contra-ataque para o gol de Pikachu. Repare:

Além disso, exerce uma liderança dentro e fora de campo. Quem convive no clube destaca a simplicidade do pelotense. Sem falar que sempre demonstrou muita vontade de vestir a camisa tricolor. Quem o acompanha nas redes sociais via as postagens vendo jogos do clube mesmo antes de ser anunciado como reforço.

Claro que ainda está no início da passagem, mas até aqui, Titi tem se mostrado um grande acerto.