Felipe, Ederson e Tinga: três pilares essenciais no Fortaleza de Vojvoda

Felipe, Ederson e Tinga. Três dos pilares do Fortaleza sob comando do técnico Juan Pablo Vojvoda tiveram papel essencial na vitória incontestável do Tricolor no Clássico-Rei histórico pela Copa do Brasil.

O trio foi gigante. Os volantes dominaram o meio de campo e Felipe inclusive abriu o caminho da vitória, marcando o primeiro gol. Ederson venceu todas e foi fundamental na marcação e na saída de jogo.

Lá atrás, Tinga se reinventa e cresce a cada jogo. É impressionante o que ele entrega em campo com a camisa leonina. O torcedor se sente representado.

