Os méritos de Gustavo Morínigo, que venceu todos os clássicos contra Vojvoda

A 3ª vitória do Ceará sobre o Fortaleza ampliou, também, a vantagem de Gustavo Morínigo contra Juan Pablo Vojvoda. O técnico paraguaio venceu todos os clássicos contra o argentino.

Detalhe: o Ceará não esteve atrás do placar em nenhum momento nos três jogos. Foram 7 gols marcados e 3 sofridos contra o Tricolor.

Morínigo tem muitos méritos nos resultados recentes do Alvinegro contra o maior rival. Mesmo com um elenco mais reduzido e com limitações, montou estratégias e planos de jogo capazes de neutralizar pontos fortes do adversário e de explorar pontos de fragilidade.

Prova disso é que o Ceará marcou 2 gols logo no 1º tempo de cada jogo.

Além disso, houve pênalti em todas as partidas. E todos pelo lado esquerdo da defesa do Fortaleza, que já foi destacado aqui mesmo na Coluna como é um ponto de vulnerabilidade.

Após a chegada de Morínigo, o Ceará tem 19 jogos, com 13 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. No 3 a 0 para o Ferroviário, ele ainda não estava comandando o time na área técnica. E no 2 a 0 para o Vitória, a escalação foi toda reserva.

Em pouco tempo, ele conseguiu formar um time competitivo, que tem muita entrega coletiva, aplicação tática, raça e comprometimento ao plano de jogo. Morínigo faz um trabalho muito positivo na reconstrução do Alvinegro, e tem méritos nas vitórias sobre o rival.