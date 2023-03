Mais de 60% dos gols sofridos pelo Fortaleza em 2023 foram originados pelo lado esquerdo da defesa

O Fortaleza passa pelo momento mais delicado na temporada de 2023. São quatro jogos seguidos sem vencer - o que não acontecia há oito meses - incluindo dois clássicos e a eliminação na Libertadores para o Cerro Porteño. E um ponto tem chamado atenção: a quantidade de gols sofridos pelo lado esquerdo da defesa.

Ao todo, o Fortaleza tomou 13 gols na temporada. Deste total, 8 foram marcados diretamente pelo lado esquerdo ou tiveram a jogada originada por aquele setor. O número corresponde a 61,5%.

No duelo contra o Cerro Porteño, os três gols sofridos (um no jogo da ida e dois no jogo da volta) foram originados pelo lado esquerdo da defesa do Fortaleza. Todos com cruzamentos que resultaram em finalizações no corredor central. No Clássico-Rei pela Copa do Nordeste, o Ceará também explorou bastante esta faixa do campo.

O setor, inclusive, tem passado por muitas mudanças do técnico Juan Pablo Vojvoda. Bruno Pacheco foi contratado para ser o titular, mas ainda não se firmou. Lucas Esteves seria o reserva natural, mas está lesionado. Sammuel e Lucas Crispim não são jogadores da posição, mas já foram utilizados como laterais/alas.

Além disso, no miolo defensivo, Titi e Ceballos têm se alternado como zagueiros pelo lado esquerdo.

Fato é que a quantidade de gols sofridos pelo lado esquerdo vai muito além do setor. É uma questão coletiva de todo o time. Mas é possível perceber, também, que este tem sido um ponto vulnerável da defesa e que precisa ser corrigido.