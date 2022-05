Nas oitavas da Libertadores, Fortaleza escreve um dos principais capítulos de sua história

A vitória por 4 a 3 sobre o Colo Colo, na noite desta quarta-feira (25), garantiu o Fortaleza nas oitavas de final da Copa Libertadores. É isso mesmo, torcedor. O Fortaleza está nas oitavas da Libertadores! E é este um dos maiores capítulos na história do clube.

Em sua 1ª participação na principal competição do continente, o Leão do Pici já assegura o que muitos achavam praticamente impossível: avançar em um grupo com River Plate e Colo Colo, dois times muito tradicionais no cenário Sul-Americano, com direito a vitória sobre os chilenos na última rodada.

Estar entre os 16 principais times do continente não é pouca coisa. É algo muito difícil!

E deve ser ainda mais valorizado porque o Fortaleza alcança isso com muitos méritos.

É a coroação de um trabalho extremamente bem feito e que rende frutos desde 2021.

A noite de 25 de maio de 2022, em Santiago, no Chile, fica marcada como um dos maiores capítulos da história do Tricolor.