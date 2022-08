Marcelo Paz e a explicação de como o Fortaleza contrariou a lógica do futebol brasileiro com Vojvoda

O Fortaleza contrariou a lógica do futebol brasileiro em 2022. Em um país culturalmente acostumado a responsabilizar quase que exclusivamente o treinador por uma sequência de maus resultados e que vê demissões de técnicos como algo rotineiro, o Tricolor apostou no caminho inverso. E se deu bem.

Mesmo com 20 rodadas na zona de rebaixamento e 14 na lanterna, após 10 derrotas e apenas 3 vitórias em 19 jogos do 1º turno, o Leão do Pici bancou Juan Pablo Vojvoda. Não seguiu o caminho da demissão - que, para muitos, era a solução.

Ao contrário disso, fez contratações, acertou a saída de jogadores, mudou o sistema de jogo e os resultados vieram.

Mas não foi fácil. O próprio presidente do clube admite isso. Em entrevista exclusiva ao Jogada 1º Tempo, comigo e Denise Santiago, Marcelo Paz revelou a pressão nos bastidores e explicou como bancou Vojvoda para sair desta situação. E ao contrário da passionalidade dos torcedores, o dirigente teve a racionalidade e equilíbrio necessários a um bom gestor para superar a crise.

Me arrisco a dizer que qualquer time do Brasil teria feito uma mudança. Qualquer time que ficasse 14 rodadas no último lugar, a mudança teria sido feita. E nem digo que está errado, não. Cada um tem seu jeito. O Flamengo mudou e melhorou muito, com a chegada do Dorival. Então, às vezes, tem hora da mudança. Mas a gente entendeu que não era hora de mudar. Que tinha que mudar outras coisas dentro, não a comissão técnica. E alguns jogadores saíram, outros chegaram. A forma de jogar mudou e a gente conversou muito sobre isso com ele [Vojvoda], e ele entendeu. Mas a decisão final é dele. Ele que muda, ele que implanta, ele que escala. Não tem interferência, mas tem diálogo. Sempre a decisão final é dele. E os últimos resultados trouxeram uma melhora. Marcelo Paz Presidente do Fortaleza E nem digo que está errado, não. Cada um tem seu jeito. O Flamengo mudou e melhorou muito, com a chegada do Dorival. Então, às vezes, tem hora da mudança. Mas a gente entendeu que não era hora de mudar. Que tinha que mudar outras coisas dentro, não a comissão técnica. E alguns jogadores saíram, outros chegaram. A forma de jogar mudou e a gente conversou muito sobre isso com ele [Vojvoda], e ele entendeu. Mas a decisão final é dele. Ele que muda, ele que implanta, ele que escala. Não tem interferência, mas tem diálogo. Sempre a decisão final é dele. E os últimos resultados trouxeram uma melhora.

Agora, isto é comprovadamente um acerto. Mas já havia falado aqui na Coluna anteriormente que Vojvoda tinha sua parcela de responsabilidade, mas a solução não era sua saída.

O pensamento de Marcelo Paz é semelhante.

"O principal sinal que a gente dá para o elenco e para ele, Vojvoda, é de fazer as mudanças junto com ele. Muito mais que eu dizer "fique tranquilo", é fazer junto com ele. Falar é fácil. A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, fizemos juntos o que ele queria, as posições que ele queria, para mudar a forma de jogar e já buscar jogadores nesse novo padrão. Fazer isso tudo com ele passou uma mensagem muito clara que a gente iria estar junto. Todas as contratações tiveram a participação dele, o crivo. O Brítez foi indicação 100% dele, sem questionar. Eu não conhecia, foi indicação do Vojvoda, e a partir daí, pedi informações. Mas não questionei. "Você quer esse jogador? Então vamos trazer". Foi uma forma de dizer "cara, estou contigo, eu confio em ti. Se você quer esse jogador, vamos trazer". E ele chegou muito bem.

"O Vojvoda entregou todos os objetivos no Fortaleza desde que chegou. Chegou no meio do Campeonato Cearense 2021, foi campeão. Copa do Brasil, semifinal. Brasileirão, 4º lugar. Aí virou o ano. Campeonato Cearense desse ano, campeão invicto. Copa do Nordeste, campeão invicto. Libertadores, passamos de fase. Copa do Brasil, passar das oitavas de final era o objetivo e chegamos nas quartas. Então como é que não vai valorizar isso? Um cara que entregou todos os objetivos, e não foram poucos", disse.

Para Paz, Vojvoda permanecerá ainda por mais tempo. E sem dúvidas que, se ele ficar, será uma ótima notícia para o Tricolor. O Fortaleza atual é a cara de Vojvoda.

E graças a Marcelo Paz.