Fortaleza recoloca futebol do Nordeste na Libertadores após 13 anos

A presença do Fortaleza na Copa Libertadores de 2022 é um feito inédito para o futebol cearense e, também, marcante para o futebol nordestino. Afinal, estar na principal competição interclubes do continente não é simples, muito menos para times da Região. Prova disso é que o Leão do Pici recoloca o Nordeste no torneio após 13 anos.

O último time da Região a disputar a competição foi o Sport, em 2009, após ter conquistado a vaga por ter sido Campeão da Copa do Brasil no ano anterior.

Naquela ocasião, o Rubro-Negro pernambucano avançou da fase de grupos como líder da chave que tinha Palmeiras, Colo Colo-CHI (adversário do Fortaleza na estreia) e LDU-EQU, mas caiu nas oitavas de final para o Verdão.

Aquela foi a 2ª participação do Leão da Ilha na competição, que em 1988 havia sido eliminado na fase de grupos.

Bahia (em 1960, 1964 e 1989) e Náutico (em 1968) são os outros times nordestinos que já estiveram na Libertadores.

O Fortaleza é o primeiro a conquistar a classificação via Campeonato Brasileiro de pontos corridos.

São muitos feitos marcantes. E quando a bola rolar, às 19 horas desta quinta-feira (7), a história estará sendo escrita mais uma vez.