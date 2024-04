Fortaleza qualifica elenco e Ceará fica devendo em janela caseira de transferências

Chegou ao fim a janela caseira de transferências no futebol brasileiro. Período que serviu para contratações que atuaram nos campeonatos estaduais, em que o Fortaleza qualificou o elenco, mas o Ceará ficou devendo.

O Tricolor contratou o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, o meio-campista Emmanuel Martínez, além do atacante Breno Lopes e o retorno de Renato Kayzer. Saíram Escobar e Galhardo.

Na lateral-esquerda, Felipe Jonatan é mais jogador que Escobar. No ataque, saiu uma peça que estava em baixa e chegaram duas alternativas com maior potencial para ajudar. Sem falar que no meio de campo, Martinez chega com expectativa de ser o esperado substituto de Caio Alexandre.

Não resta dúvida que o balanço geral é positivo.

Ceará fica devendo

Já o Ceará não foi bem no mercado. Muito por conta da demora que teve para derrubar o Transfer Ban, o que inviabilizou agilidade na busca por reforços.

Chegaram o goleiro Maycon Cleiton e também o meio-campista Patrick de Lucca. Jogadores de composição de elenco, que podem até se destacar (principalmente Patrick), mas num primeiro momento, ambos chegam sem grande impacto imediato.

Além disso, o Alvinegro não supriu necessidades claras do elenco. O presidente João Paulo Silva havia destacado que um zagueiro estava encaminhado depois da saída de Lucas Ribeiro, mas não houve este anúncio. Bem como não houve acerto com nenhum atacante, setor que visivelmente possui fragilidades (sobretudo o lado direito).

No geral, o Ceará não aproveitou a janela para reforçar o elenco como deveria, sobretudo para encarar a Série B do Brasileiro, principal objetivo na temporada.