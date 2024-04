Ceará oficializa goleiro Maycon Cleiton; veja detalhes

O Ceará oficializou a contratação do goleiro Maycon Cleiton, goleiro de 25 anos que iniciou o ano no Vitória/BA. Ele chega ao Vozão para um contrato de empréstimo válido até o final de 2024. O atleta já está regularizado no BID, no último dia da janela de transferências.

Formado na base de equipes como Atlético/GO, Guarani e Santa Cruz, foi no clube pernambucano que o novo reforço do Ceará virou profissional. Ainda jovem, o goleiro assumiu a titularidade na equipe coral e, assim, chamou a atenção do Red Bull Bragantino, clube em que esteve nos últimos três anos. No início de 2024, Maycon Cleiton foi emprestado ao Vitória/BA, onde integrou o elenco campeão baiano.

Ficha técnica

Maycon Cleiton de Paula Azevedo

Posição: Goleiro

Idade: 25 anos

Clubes onde passou: Santa Cruz/PE, Red Bull Bragantino/SP, Vitória/BA e Ceará.