Fortaleza monta, para 2023, um dos elencos mais fortes que o futebol cearense já viu

O Fortaleza oficializou nesta sexta-feira (13) a contratação do centroavante Martin Lucero, que chega ao clube como o principal reforço do time para 2023. O argentino é uma grande contratação e a "cereja do bolo" de um mercado da bola excelente feito pelo Tricolor, que é fato: caminha para montar, neste ano, um dos elencos mais fortes que o futebol cearense já viu.

A atuação no mercado foi certeira, com contratações excelentes. João Ricardo, Bruno Pacheco, Lucas Esteves, Dudu, Yago Pikachu, Caio Alexandre (renovação de empréstimo), Tomás Pochettino. Todos bons jogadores que não apenas servem como reposições para os atletas que saíram, como elevam o nível técnico da equipe.

Sem contar que os principais jogadores da última temporada foram todos mantidos (com exceção de Juninho Capixaba, que já não pertencia ao clube e foi para o Bragantino), garantindo a manutenção da estrutura do time que fez de 2022 o ano mais vitorioso da história do Leão do Pici.

Toda posição conta com ao menos dois bons jogadores. A necessidade de momento é ainda a contratação de mais um meia, já que Cristian Bernardi voltou para a Argentina após problema de saúde.

Além disso, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi mantido. Principal protagonista das últimas temporadas, o comandante era peça fundamental no projeto leonino e está totalmente empenhado em resultados ainda melhores.

O treinador argentino tem um leque ainda maior de variações táticas. Dá para manter o 4-3-3 que terminou 2022, retomar o 3-5-2 que fez muito sucesso em 2021, adaptar um 3-4-3 ou 4-4-2 para momentos específicos.

As peças disponíveis possibilitam todas essas alternativas.

O Fortaleza vem forte para 2023. Se na prática vai conseguir demonstrar o desempenho que se imagina, é outra história.

Mas é fato que, na teoria, este elenco tem tudo para formar um grande time.