Força pelo alto: Fortaleza marcou mais da metade dos gols na Série A em jogadas aéreas

O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda tem variações e alternativas ofensivas. É o 5º ataque mais positivo do Campeonato Brasileiro, com 32 gols marcados em 24 jogos. Há, porém, um trunfo que se destaca: a força pelo alto. Prova disso é que mais da metade dos gols que o Tricolor marcou na Série A foram originados em jogadas aéreas.

Ao todo, 18 dos 32 gols vieram a partir de jogadas aéreas, segundo levantamento do Espião Estatístico, do ge. O número corresponde a 56% do total.

A vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, na última quarta-feira (6), foi construída toda a partir deste aspecto, com dois gols em jogadas de escanteio, que Lucas Crispim cobrou na área e os zagueiros Marcelo Benevenuto e Titi marcaram, ambos de cabeça.

Benevenuto, aliás, já tem quatro gols no Brasileirão (todos de cabeça) e é o maior zagueiro-artilheiro do Fortaleza em uma edição de Campeonato Brasileiro.

Vários outros jogos foram decididos pelo Tricolor a partir de jogadas aéreas, que é um recurso muito bem aproveitado a partir do momento que se possui atletas com boa estatura e um ótimo cobrador de bolas paradas, como Lucas Crispim.

Quem for enfrentar o Fortaleza, que tome cuidado. A artilharia aérea é forte.