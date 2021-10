Contra o Bragantino, Tiago Nunes viu claramente quem não pode ser reserva no Ceará

Se Tiago Nunes antes estava com dúvidas a respeito de algumas peças no Ceará, depois do empate em 2 a 2 com o Bragantino, na noite do último domingo (18), não deve ter mais. A partida escancarou o que boa parte de torcida e imprensa já chamavam atenção, mas somente o treinador alvinegro parecia não entender: claramente há jogadores que não podem ser reservas.

Para tal constatação, resgatamos uma fala do próprio Tiago em sua apresentação, no dia 1º de setembro.

"Acredito muito na meritocracia, que o próprio atleta se escala. Não acredito em regras, protocolos pré estabelecidos, cadeiras cativas", disse o comandante alvinegro.

Pois bem. Está bem claro que, por coerência de discurso, seguindo a citada meritocracia pelo desempenho apresentado dentro de campo, Erick, Lima, Fernando Sobral e Gabriel Lacerda não podem, neste momento, ficar fora da equipe principal.

Erick e Lima

Legenda: Lima pede passagem no time titular do Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

Já pedindo passagem no time titular pelas boas atuações quando entrou no decorrer do jogo, o atacante Erick foi a principal peça ofensiva do Ceará contra o Braga, sendo bastante intenso nas ações com e sem a bola. Liso, rápido, habilidoso, com dribles de improviso e jogadas objetivas. Os principais ataques passaram por ele. Era a válvula de escape do time.

O problema era que, do outro lado, Mendoza não dava a mesma dinâmica. Ao contrário, errava tudo que tentava e não dava sequência às jogadas. Não dá pra entender a titularidade do colombiano neste momento.

Quando foi substituído por Lima, o Ceará melhorou e passou a atacar pelos dois lados. O camisa 45 deu outra vida ao setor e foi muito mais participativo, inclusive combinando boas jogadas com o outro extremo.

Está bem claro que o setor ofensivo do Alvinegro deverá ter Lima de um lado e Erick do outro.

Fernando Sobral e Gabriel Lacerda

Pensando no que o Ceará tem de melhor, Fernando Sobral não pode ser reserva. Independente de esquema tático, estratégia ou modelo de jogo. Ele é, com sobras, o melhor 1º volante do elenco.

Garante segurança defensiva com boa ocupação de espaços, intensidade na marcação, nos desarmes (é o principal ladrão de bolas de todo o Brasileirão) e com capacidade também de conduzir a bola no meio de campo para realizar transições.

Legenda: Gabriel Lacerda foi novamente decisivo para o Ceará Foto: Felipe Santos/CearaSC

Ainda no setor defensivo, Gabriel Lacerda segue brilhando. O defensor de 22 anos superou críticas e falhas no começo da carreira mostrando muita maturidade e personalidade.

Faz tempo que vem jogando bem e sendo importante. Além da contribuição defensiva, tem sido decisivo também no ataque. Já são quatro gols marcados na Série A. O desafio de Tiago Nunes é encaixá-lo em uma defesa que já tem Messias e Luiz Otávio, mas Lacerda não pode ser reserva atualmente.

Pedindo passagem

Legenda: Gabriel Santos fez a jogada do primeiro gol do Ceará Foto: Felipe Santos/CearaSC

Outro jogador que está pedindo passagem é Gabriel Santos. Novamente entrou bem, fez toda a jogada do 1º gol, que recolocou o Vovô no jogo.

Tem personalidade para entrar num cenário desfavorável e desequilibrar positivamente. Demonstrou que merece receber mais oportunidades.

Tiago Nunes ja vê seu time titular se desenhar pelo desempenho dos próprios jogadores em campo. Só não precisa querer inventar a roda e complicar o que está claro aos olhos.