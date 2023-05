Como o título do Ceará sobre o Sport consolida mudança de protagonismo no futebol nordestino

O título do Ceará na Copa do Nordeste, sobre o Sport, lá dentro da Ilha do Retiro, é simbólico por vários aspectos. Um deles é que representa a consolidação de uma mudança de eixo do futebol nordestino, com o Futebol Cearense cada vez mais protagonista.

Historicamente, Bahia e Pernambuco sempre foram os estados mais protagonistas na Região. Na geopolítica do futebol brasileiro, eram vistos pelo eixo Sul/Sudeste como os maiores expoentes. Tanto que o Bahia foi membro fundador do Clube dos 13, em 1987, o qual o Sport entrou em 1997, o que sempre garantiu uma vantagem financeira/política da dupla sobre os demais nordestinos.

Consequentemente, possibilitando maior competitividade, participações relevantes em torneios nacionais e internacionais, obtenção de títulos de maior proporção etc.

Mas isso tem mudado. O último título do Sport no Nordestão foi em 2014, sobre o Ceará, no Castelão. Naquele ano, o Rubro-Negro conquistava o Tri, enquanto o Alvinegro jamais havia sido campeão. De lá pra cá, perdeu 2 finais (uma para Fortaleza e outra para Ceará). Hoje, Ceará e Sport estão empatados.

Nas últimas 10 edições de Copa do Nordeste, o Futebol Cearense chegou em 7 finais e venceu 5x (3 do Ceará e 2 do Fortaleza).

Nos últimos 5 anos, o futebol cearense chegou em todas as finais, sendo campeão em 4. Neste período, o Vitória-BA, por exemplo, que é tetracampeão regional, não chegou nenhuma vez na final.

Desde 2018, o futebol cearense é o único com ao menos um representante na Série A do Campeonato Brasileiro - foram 4 anos com Ceará e Fortaleza.

O Fortaleza é o primeiro time do Nordeste a participar de 2 Libertadores seguidas. Nos pontos corridos da Série A, quebrou vários recordes.

Finanças

No aspecto econômico, resultados também relevantes. Antes do déficit este ano, por conta do rebaixamento, o Ceará havia apresentado superávit por 7 anos seguidos. Já em 2023, o Fortaleza registrou a maior receita e superávit da história do futebol nordestino.

Ambos possuem endividamentos controlados e menores que os principais rivais da Região.

Detalhe: tudo isso sem Clube dos 13 ou SAF.

Já são vários sinais ao longo dos últimos anos.

Não é difícil constatar que o eixo do futebol nordestino está mudando. Não é uma mudança simples, e até por isso não é bem aceita nos estados acostumados com a hegemonia regional, mas é um fato. Goste você ou não.