Ceará é o único clube do G-7 do Nordeste com sete anos seguidos de superávit

Com divulgação do balanço financeiro referente ao ano de 2021, o Ceará registrou superávit de R$ 327.488,99. As contas do clube referentes à última temporada foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo na noite desta quarta-feira (6), e estabeleceram uma marca positiva: é o sétimo ano seguido que o clube apresenta superávit nas contas.

O Alvinegro, inclusive, é o único clube do G-7 Nordeste com tal marca. Considerando Ceará, Fortaleza, Bahia, Vitória, Sport, Santa Cruz e Náutico, que formam o G-7 de principais clubes da Região, somente o Vovô conseguiu tal desempenho econômico no período.

Legenda: Tabela do desempenho econômico do Ceará em 2021: Resultado e Patrimônio Líquido Foto: Cearasc

No exercício de 2021, o Ceará obteve uma receita líquida de R$ 150.438.169,22 e despesas totais de R$ 150.110.680,23, sendo R$ 142.694.671,94 de custos e despesas operacionais do clube.

Desde 2015 que o Vovô registra saldo positivo nos seus balanços anuais. (Veja abaixo)

Legenda: Robinson de Castro é o presidente do Ceará Foto: Felipe Santos / CearaSC

Tal marca não é simples para um clube do Nordeste. Prova disso é que, em 2017, o Ceará foi o único que teve superávit. Naquele ano, todos os outros seis fecharam com déficit.

A questão administrativa e a parte financeira sempre foram pontos fortes da gestão do presidente Robinson de Castro, que tem como desafio agora conquistar melhores resultados esportivos para se reaproximar do torcedor alvinegro.

RESULTADO DO EXERCÍCIO (SUPERÁVIT/DÉFICIT) DO CEARÁ: