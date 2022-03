Com 30 jogos e mais ofensividade, Tiago Nunes completa seis meses no Ceará; veja aproveitamento

A vitória por 2 a 0 sobre o CSA, no último sábado (5), foi especial para o técnico Tiago Nunes. Este foi o jogo de número 30 do treinador no comando do Ceará. Com bom aproveitamento e buscando estabelecer um DNA mais ofensivo, o gaúcho de 42 anos completou seis meses no clube.

Tiago Nunes foi anunciado pelo Vovô no dia 30 de agosto. Em 1º de setembro, comandou o primeiro treinamento. No 1º dia de março, portanto, atingiu a marca de meio ano.

Os números são bons. Ao todo, acumula 13 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. Aproveitamento de 54,4%. Em 2022, perdeu um único jogo, mas a eliminação precoce para o Iguatu no Campeonato Cearense acarretou um período conturbado que ele precisou lidar em Porangabuçu.

Ofensividade

Legenda: Tiago Nunes comandou o Ceará o 2º turno inteiro da Série A 202 Foto: Thiago Gadelha/SVM

Um ponto positivo do Ceará de Tiago Nunes é a maior busca por ofensividade. É uma equipe mais protagonista e com capacidade de envolver os adversários e criar chances de gol, não sendo tão reativa como era com o antecessor, Guto Ferreira. Os próprios jogadores falam isso.

"Desde quando o Tiago, ele me deu aquele voto de confiança e nosso jogo é muito mais ofensivo. Criamos muitas jogadas, mudou muito. Ele é um treinador experiente e sempre fala pra gente jogar", disse Speed Mendoza, artilheiro do Vovô em 2021.

Em gols, um ponto positivo. Em 22 dos 30 jogos com Tiago Nunes o Ceará marcou ao menos um gol. Equivale a 73% das partidas balançando as redes. Ao todo, foram 36 gols anotados, sendo 20 na Série A do Campeonato Brasileiro 2021 e 16 nesta temporada.

Desafio pela frente

Apesar disto, poderia ser melhor. O grande desafio de Tiago Nunes é o de melhorar o aproveitamento nestas oportunidades criadas. Para isso, há necessidade de um atacante mais goleador e, também, que os outros jogadores melhorem o desempenho nas finalizações.

Se o time não cria situações de gol, há de se cobrar bastante o treinador. Mas se o time mostra mecanismos de ofensividade e cria bastante, mas não converte em gol, a responsabilidade não pode ser só do técnico.

No geral, acho que o trabalho de Tiago Nunes no Ceará é bom e ainda possui margem para crescimento e evolução. Sua mentalidade também é importante demais neste momento do clube.