Ceará vence o CSA e garante classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste

O Ceará está garantido nas quartas de final da Copa do Nordeste. O Alvinegro assegurou a classificação na noite deste sábado (5), ao vencer o CSA por 2 a 0, na Arena Castelão. Victor Luís e Vina marcaram os gols do Vovô no jogo.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Tiago Nunes segue invicto na competição e chega aos 15 pontos, mantendo a liderança do Grupo B. Assim, não corre mais riscos de deixar o G-4.

Na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Ceará enfrentará o Campinense, no sábado (19), às 17h45min, no estádio Amigão, em Campina Grande. No mesmo dia e horário, o CSA vai receber o Altos, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

1º TEMPO

Legenda: Ceará bateu o CSA por 2 a 0 em casa Foto: Kid Jr/SVM

O jogo começou quente e intenso, com os times buscando o ataque o tempo inteiro. Logo nos primeiros cinco minutos, boas chances foram criadas pelas duas equipes. Os goleiros João Ricardo e Marcelo Carné foram exigidos e trabalharam bem nas primeiras tentativas.

No lado alvinegro, um velho problema voltou a se repetir: o de eficácia na conclusão das jogadas. Lima, Cléber e Vina perderam boas chances de abrir o placar.

Na defesa, João Ricardo, sempre seguro, impediu as investidas do CSA. Na única que foi para as redes, havia impedimento, e o gol de Rodrigo Rodrigues foi corretamente anulado.

Quem acertou o pé em cheio foi Victor Luís. Aos 35 minutos, o lateral-esquerdo arriscou de fora da área e mandou uma bomba. O goleiro Marcelo Carné esperava o cruzamento e foi surpreendido pela finalização, que foi direto pro gol, abrindo o placar antes do intervalo.

2º TEMPO

Legenda: Vina marcou o 2º gol do Ceará Foto: Kid Jr/SVM

Na 2ª etapa, a superioridade técnica do Ceará se sobressaiu. O Alvinegro foi muito melhor e criou várias oportunidades de gol.

Aos 9 minutos, Nino Paraíba deu ótima assistência para Vina, livre na área, marcar o segundo gol do Vovô.

A partir de então, só deu Ceará. O CSA chegou poucas vezes e João Ricardo pouco foi exigido na etapa final. Por outro lado, o terceiro gol do alvinegro ficou muito perto de ser marcado. Vina, Mendoza, Zé Roberto, Marlon e Léo Rafael tiveram chances claras, mas desperdiçaram.

No fim, uma vitória justa do Vovô, que segue invicto na Copa do Nordeste.