Artilheiro do Ceará em 2022, Mendoza iguala número de gols marcados na última temporada

Um dos principais destaques do Ceará neste início de 2022, indiscutivelmente, é o atacante Speed Mendoza. O camisa 10 do Alvinegro tem feito bons jogos e, também, está mais goleador. Prova disso é que, com menos jogos, já igualou o número de gols marcados na última temporada.

Autor do primeiro gol na vitória alvinegra sobre o São Raimundo (RR), pela Copa do Brasil, o colombiano Speed Mendoza chegou a 4 gols na temporada. Ele é o artilheiro do time em 2022 e já igualou a quantidade anotada em todo 2021.

No ano passado, ele atingiu a marca em 43 jogos. Agora, em apenas nove.

Com Tiago Nunes, o atacante de 29 anos é titular absoluto e está atuando com bastante efetividade pelo lado esquerdo do setor ofensivo, participando da criação e conclusão de jogadas.

Recentemente, em entrevista coletiva, o colombiano foi sincero e assumiu que, com Tiago Nunes, tem mais liberdade ofensiva que na época de Guto Ferreira.

"Desde quando o Tiago, ele me deu aquele voto de confiança e nosso jogo é muito mais ofensivo. Criamos muitas jogadas, mudou muito. Ele é um treinador experiente e sempre fala pra gente jogar. No ano passado, digo que não foi ruim, mas foi estranho, os gols não saíam. Com o treinador anterior que estava aqui (Guto Ferreira), eu não joguei naquela posição, não tive aquela liberdade para jogar. Naquele momento eu não tinha a liberdade que tenho agora. Volto a falar, não é só eu, é todo mundo que o Tiago fala para jogar".