Ceará x Palmeiras deve marcar ampliação da capacidade de público na Arena Castelão

Após o Governo do Estado anunciar a liberação do retorno do público aos estádios cearenses, o próximo passo buscado por clubes e entidades que estão envolvidas no processo de retomada dos torcedores ao estádio é de ampliar a capacidade de público na Arena Castelão. E a previsão é que isso possa ocorrer no jogo entre Ceará x Palmeiras, no dia 20 de outubro.

Nos bastidores, há um consenso de que os eventos eventos-testes realizados por Fortaleza e Ceará foram bem feitos e causaram impressões positivas. Tanto é que foram aprovados pela Secretaria de Saúde. Com isso, já está em estágio avançado o debate para ampliação do limite de público.

A capacidade de 10% (6.300 torcedores) foi totalmente respeitada e não houve registros de aglomerações. Além disso, foi possível perceber alta adesão na utilização de máscaras por parte dos presentes.

A expectativa é de que o próximo passo seja de ampliação deste percentual para 30% da capacidade do estádio (cerca de 18.900 torcedores). Para os jogos desta semana (Fortaleza x Grêmio e Ceará x Bragantino), não será viável, mas há o pensamento de que possa ocorrer já para o duelo entre Alvinegros e Alviverdes, em caso de bom cumprimento das medidas sanitárias também nestas partidas.

O protocolo será o mesmo e apenas será permitida a entrada de torcedores com o ciclo vacinal completo (duas doses ou dose única, no caso de vacina da Janssen).

Além do bom cumprimento do protocolo de retorno, outro fator essencial que contribui para isso é o atual cenário da pandemia no Estado, já que o Ceará tem registrado aumento no número de vacinados e diminuiçao nos casos de internações e mortes por Covid-19.

Entre os estados que possuem representantes na Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará é o que possui menor percentual de torcedores liberados para entrada nos estádios, com 10%. Até mesmo a Bahia, que liberou posteriormente, afirmou que as praças esportivas poderão receber até 30% de sua capacidade de público.