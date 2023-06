Ceará e Fortaleza devem quebrar recordes de público neste fim de semana

Nesta sexta-feira (2), dia do seu aniversário de 109 anos, o Ceará enfrenta a Chapecoense, na Arena Castelão. No dia seguinte (sábado, 3), o Fortaleza encara o Bahia. A expectativa é de recordes de público nos dois jogos.

Alvinegros e Tricolores devem estabelecer os maiores públicos em seus jogos como mandantes no Campeonato Brasileiro.

Contra a Chape, o Vovô fará o 2º jogo com a presença de público, o 1º com público geral, já tendo mais de 32 mil pessoas confirmadas. A expectativa é superar o jogo contra o Novorizontino, em que com a presença apenas de mulheres, crianças e PCD's, 37.545 pessoas estiveram presentes.

No dia seguinte, o Fortaleza enfrentará o Bahia em jogo que já tem 32 mil torcedores confirmados e que deve estabelecer o maior público do Tricolor na Série A. Até aqui, o maior público do Leão do Pici no Brasileirão foi na vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense, com 38.919 pagantes.

Torcidas apaixonadas, que chegam junto e dão várias demonstrações de apoio aos times. Que dentro de campo a resposta seja tão positiva como nas arquibancadas.