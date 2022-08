Artilheiro e decisivo: Moisés consolida protagonismo no Fortaleza após saída de Pikachu

Quando foi contratado, em fevereiro, o atacante Moisés tinha uma missão clara no Fortaleza: substituir David, vendido ao Internacional. Não demorou para o camisa 21 apresentar suas credenciais e demonstrar boas atuações. Mas é fato: nos últimos jogos, ele tem se consolidado ainda mais como protagonista no Tricolor.

Principalmente após a saída de Yago Pikachu. Artilheiro e líder em assistências, o camisa 22 era, disparadamente, o principal jogador do time e grande referência técnica. Tanto é que o sistema tático de Juan Pablo Vojvoda o potencializava, dando muita liberdade para, com um ala atuando no 3-5-2, chegar sempre à frente.

Com a saída de Pikachu, o sistema de jogo mudou. No atual 4-3-3, Moisés é o titular absoluto na ponta-esquerda do ataque, e tem sido cada vez mais decisivo e importante.

É ele o artilheiro e líder em assistências do atual elenco. Participou de mais de 25% dos gols do time na temporada (21 de 80).

Nos últimos cinco jogos, participou diretamente de quatro gols, balançando as redes contra Ceará e Corinthians e dando assistências para os gols de Robson (contra o Inter) e Juninho Capixaba (contra o São Paulo).

NÚMEROS DE MOISÉS

Legenda: Moisés é destaque no Fortaleza Foto: Arte SVM

Com contrato até dezembro de 2024, Moisés tem 90% de seus direitos federativos pertencentes ao Tricolor.

E se permanecer com este desempenho, tem tudo para seguir sendo um grande destaque no time de Vojvoda.