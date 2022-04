Análise: Fortaleza segue favorito, mas falha na bola aérea impede que título fique encaminhado

O Fortaleza precisa de uma vitória simples na Arena Castelão, onde tem ótimo retrospecto, para ser campeão da Copa do Nordeste. É superior individual e coletivamente e segue como favorito contra o Sport. Mas o empate em 1 a 1, na noite desta quinta-feira (31), na Arena Pernambuco, deixou um gosto meio amargo aos Tricolores.

Isso porque a vitória estava na mão até os 47 minutos do 2º tempo. O golaço de Zé Welison (o melhor jogador em campo), aos 39 da etapa final, em um chutaço de fora da área que acertou o ângulo de Maílson, havia deixado o Leão do Pici com a vitória e o título bem encaminhados.

Triunfo fora de casa faria o time de Juan Pablo Vojvoda jogar pelo empate na volta para levantar a taça. Isso obrigaria o Sport a se expor na Arena Castelão, o que é péssimo para qualquer adversário. No Gigante da Boa Vista, o Fortaleza venceu 10 dos 11 jogos que fez neste ano, com 29 gols marcados.

Sem contar o fator psicológico. Os Rubro-Negros reconhecem a superioridade leonina, sobretudo nos aspectos técnicos e táticos.

Reverter a vantagem do 4º colocado do Brasileirão 2021, que está invicto no ano e em pleno território cearense seria missão quase impossível para um Sport que ainda tenta se encontrar com o ainda novato Gilmar Dal Pozzo no comando (embora já dê claros sinais de evolução).

Bola aérea

Legenda: Robson e Rafael Thyere travaram duelo interessante no jogo Foto: Bruno Oliveira/FortalezaEC

A lamentação é ainda maior pela forma que o gol de Bill aconteceu. No fim do jogo, após falta desnecessária cometida por Ronald (que havia literalmente acabado de entrar) seguida por uma falha de Matheus Jussa na marcação, que deixou o atacante pernambucano de apenas 1.75m sozinho para fazer de cabeça.

A bola aérea defensiva, aliás, é algo que Vojvoda precisará corrigir para o 2º jogo. Seis dos 9 gols sofridos pelo Tricolor em 2022 (66%) foram marcados em jogadas originadas de cruzamentos pelo alto.

Além disso, dois dos três zagueiros titulares não deverão estar em campo, já que Tinga está lesionado e Benevenuto foi vetado da primeira decisão pelo Departamento Médico.

Fato é que o título poderia estar bem encaminhado, mas segue tudo em aberto para o jogo da volta.