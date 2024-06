Análise: Fortaleza mostra melhora de desempenho e poderia ter vencido o Galo

O empate em 1 a 1 fora de casa não deixa de ser bom resultado, mas é bem verdade que o Fortaleza poderia ter vencido o Atlético-MG, neste domingo (23), mesmo atuando fora de casa. O Tricolor teve uma melhora de desempenho em relação aos jogos anteriores e esteve perto de sair com os três pontos.

O Leão do Pici foi bem no 1º tempo, quando teve superioridade ao Galo, saindo na frente com um golaço do Breno Lopes (melhor em campo), marcando muito forte, ocupando bem os espaços e pouco sofrendo. O time da casa não levou perigo ao goleiro João Ricardo nos 45 minutos iniciais.

No 2º tempo, o jogo mudou de panorama. O Atlético cresceu, empatou (em rara falha defensiva do Fortaleza no jogo) e criou mais chances de perigo, até colocando bola na trave, com Scarpa. Mas o Fortaleza, embora com mais dificuldades para jogar, também teve suas oportunidades, também acertando a trave, com Renato Kayzer, que perdeu ainda 2 outras chances claríssimas de cara com Everson.

A vitória esteve perto. Mesmo assim, o empate é um resultado positivo por voltar com um ponto de Belo Horizonte, algo que não vai ser todo time no Brasileirão que vai conseguir fazer.

Nota negativa fica para Calebe, que passou apenas 10 minutos em campo e acabou sendo substituído, novamente sentindo lesão. Uma pena enorme não apenas pelo jogador, mas pelo ser humano, que saiu de campo muito triste claramente abalado mentalmente com este problema crônico que o atinge.

Do ponto de vista coletivo, um jogo em que o Fortaleza se mostrou mais combativo e competitivo, e apresentou bom desempenho.