Onde encontrar juros mais baratos?

A trajetória crescente dos juros promove impactos no orçamento das famílias, em razão do alto endividamento, sobretudo em cartão de crédito, como também repercussões negativas no fluxo de caixa das empresas, haja vista a constante necessidade de realizar operações de crédito para capital de giro.

Na semana passada, abordei este tema, em que os juros de mercado em trajetória lunar é resultante da elevação da taxa Selic e desencadeia efeitos danosos nas finanças pessoais e empresariais.

OPEN FINANCE

O Open Finance, já tratado em textos anteriores, por meio de aplicativos e sites de serviços financeiros, permitirá verificar quais instituições estão disponibilizando condições financeiras mais atrativas, principalmente dos juros mais baixos. Mas por enquanto, o Open Finance está em fase de implementação e seus benefícios serão observados mais a frente.

CONSULTA DE JUROS DE MERCADO

O Banco Central, de forma a dar transparência ao mercado, disponibiliza informação dos juros praticados pelas instituições, nas diversas modalidades de crédito, que são destinadas às pessoas físicas e jurídicas, onde é possível encontrar os juros mais baratos pelo link abaixo:

Juros Praticados pelas Instituições.

CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL

Caro leitor, no link acima é possível verificar as taxas de juros por modalidade de crédito, em que é possível identificar os juros cobrados, por instituição financeira, do cartão de crédito e cheque especial das pessoas físicas, por exemplo.

Para curiosidade do leitor, para estas modalidades de crédito, dos 5 maiores bancos comerciais do País, sabe quantos deles estão entre as 10 instituições que cobram os menores juros no cartão de crédito e cheque especial? *

Nenhum!

JUROS DO CAPITAL DE GIRO

O empresário brasileiro, que sofre com os juros altos, especialmente quando necessita de recursos para capital de giro, pode verificar a grande diferença dos juros praticados entre as instituições.

No período de 16/08/2022 a 22/08/2022, as operações de capital de giro, com prazo até 365 dias, apresentaram juros mensais que variaram de 0,28% até 9,09%. Isso mesmo caro leitor, a taxa mais elevada chegou a ser 32 vezes maior que os juros mais baixos. E sem dizer que no tempo, o efeito dos juros compostos pode ser devastador.

TAXAS DE JUROS

As taxas de juros informadas, segundo informa o Bacen, representam as médias aritméticas das taxas de juros pactuadas nas operações realizadas nos cinco dias úteis referidos em cada publicação, ponderadas pelos respectivos valores contratados.

O Banco Central ressalta que em uma mesma modalidade de crédito, as taxas de juros diferem entre clientes de uma mesma instituição financeira e variam de acordo com diversos fatores de risco envolvidos nas operações, tais como o valor e a qualidade das garantias apresentadas na contratação do crédito, o valor do pagamento dado como entrada da operação, o histórico e a situação cadastral de cada cliente, o prazo da operação, entre outros.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

* No período de 16/08/22 a 22/08/22. Cartão de crédito rotativo