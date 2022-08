Quais instituições mais acertam projeções econômicas?

No último sábado (13), foi comemorado o 71º aniversário da profissão de economista no Brasil. O economista, em grande medida, é lembrado pelas projeções econômicas. Confesso que não é tarefa fácil realizar estimativas de variáveis econômicas, sobretudo em um ambiente econômico volátil e altamente complexo.

BANCO CENTRAL E AS PROJEÇÕES ECONÔMICAS

O relatório Focus, na atualidade, é o principal instrumento econômico que sintetiza as expectativas de mercado para variáveis como PIB, inflação, câmbio, juros, entre outras.

No sentido de incentivar o mercado para o aprimoramento das projeções econômicas, o Banco Central criou o ranking Top 5, onde traz as instituições com maior índice de acerto das projeções econômicas, no curto, médio e longo prazos.

Os Bancos, consultorias econômicas e gestores de investimentos, estão em maioria entre cerca de 140 participantes da Pesquisa de Expectativa de Mercado.

AS MELHORES INSTITUIÇÕES NAS PROJEÇÕES ECONÔMICAS

No último dia 10, o Banco Central premiou as instituições de melhor desempenho de projeções econômicas, relativas aos números de 2021.

De acordo com o Banco Central, os rankings anuais de curto e médio prazos avaliam a consistência das instituições nos respectivos rankings mensais e trimestrais, de curto e médio prazos.

O ranking anual de longo prazo considera a precisão das projeções informadas em cada um dos 12 meses do ano para o indicador anual publicado no ano subsequente ou no segundo ano à frente.

Veja lista a seguir das instituições que mais acertam projeções econômicas:

Longo Prazo

Inflação – IPCA: Asset 1 Investimentos LTDA

Inflação – IGP-M: GO Associados Consultoria Empresarial

Câmbio – R$/US$: Vinland Capital Management Gestora de Recursos

Juros – Selic: Vinland Capital Management Gestora de Recursos

Médio Prazo

Inflação - IPCA: Quantitas Asset Management

Inflação – IGP-M: Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA

Câmbio – R$/US$: Banco JP Morgan

Juros – Selic: Necton Investimento

Curto Prazo

Inflação - IPCA: Quantitas Asset Management

Inflação – IGP-M: Banco ABC Brasil

Câmbio – R$/US$: Banco do Brasil

Juros – Selic: Novus Capital

As estimações econômicas estão cada vez mais sofisticadas, com o uso de ferramentas tecnológicas modernas, modelagens econométricas de alto nível, bases de dados robustas e linguagens de programação de ponta (R e Python). Contudo, ainda requerem a análise do economista para refinar os dados prospectivos.

Assim, além da ciência, para a realização de projeções econômicas, é necessária a “arte” de análise do economista.

Grande abraço e até a próxima semana!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil