Vojvoda se torna 3º técnico com mais jogos no Fortaleza e caminha para idolatria pelo trabalho

O treinador argentino Juan Pablo Vojvoda se tornou o 3º técnico com mais jogos pelo Fortaleza Esporte Clube. Na vitória contra o Coritiba, neste domingo (23), pela Série A, atingiu a marca de 149 exibições no comando tricolor, o que iguala os números de Francisco Barbosa Gomes, o 'Caiçara', campeão estadual em 1963 e 1976 pelo Leão.

É fato: Vojvoda caminha para a idolatria, e tudo através do trabalho. No período mais glorioso dos 104 anos de fundação, é uma peça fundamental no projeto esportivo leonino, que tem como alicerce também a diretoria executiva. Para superar Rogério Ceni em total de partidas, o 2º colocado do ranking, restam apenas cinco partidas, o que deve ocorrer.

Legenda: Vojvoda tem um tricampeonato cearense no comando do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Em total de feitos, essa perspectiva foi superada: o mérito do comandante é mensurado também com os recordes do Nordeste, as vagas inéditas na Libertadores, além do tricampeonato cearense e da conquista da Copa do Nordeste.

A liderança é de Moesio Gomes, com 229 jogos. Restam 80 para Vojvoda, mas com contrato até o fim de 2024, em caso de continuidade, o treinador tem tudo para atingir o índice e se firmar como o maior treinador da história do Leão.

Técnicos com mais jogos no comando do Fortaleza

Moésio Gomes: 229 jogos Rogério Ceni: 153 jogos Vojvoda e Caiçara: 149 jogos

Relação com Fortaleza

Com um ano e 11 meses de trabalho, o discurso de respeito e humildade de Vojvoda com o clube foram mantidos. Do estrangeiro que escolheu morar no Centro de Excelência, no Pici, desde a chegada no aeroporto cearense pela 1ª vez, até a emoção ao falar da torcida na Arena Castelão.

As facetas são alicerces de um profissional que mostrou grandeza dentro e fora de campo de jogo. Hoje, são 714 dias de Fortaleza. No âmbito geral, pareceu ser parte ativa do clube há muitos anos.

Vojvoda faz um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro e nunca se colocou à frente do clube. É mais um em uma instituição centenária, em novo capítulo. O enredo ainda não acabou, mas o caminho atual deve ser lembrado.