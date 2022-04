Vina caminha para ser um dos grandes ídolos do Ceará: o impacto pode ser mensurado com recordes

Vina caminha para ser um dos grandes ídolos do Ceará Sporting Club. Em três anos, o camisa 29 cravou o nome nos 107 anos de fundação do clube, seja com recordes, desempenho ou identificação com a torcida. É fato: o impacto deve ser mensurado com o tempo, mas o torcedor tem o privilégio.

Desde a chegada, em 2020, Vinicius Goes Barbosa de Souza sempre foi um protagonista. Hoje, é cada vez mais cearense e alvinegro. Em campo, dita a equipe. E do palco do jogo, também conversa com a arquibancada. E temporada após temporada, se eterniza.

Com os dois gols contra o Tombense-MG, nesta quarta-feira (20), se tornou o maior artilheiro do Vovô na Copa do Brasil em todos os tempos, com sete, dividindo o posto com Bill. Mas o rol de feitos é extenso, difundido por diversos capítulos:

Maior artilheiro do Ceará na Copa do Brasil, empatado com Bill.

Maior artilheiro do Ceará na Série A da “era dos pontos corridos".

Maior artilheiro do Ceará em uma única edição da Série A.

Primeiro atleta do Ceará a marcar um gol no exterior em competição.

Primeiro atleta do Ceará convocado para a Seleção do Brasileirão.

Os números explicam o que a torcida sente: a grandeza de Vina no Ceará. Consolidado e com um contrato longo, busca mais e pode ampliar a identificação.

Tudo faz parte da construção de um "jogador eterno", de "ficar na história". O sonho que Vina nunca escondeu com a camisa do Ceará.