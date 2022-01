Valores da Copa do Brasil de 2022 na 1ª fase; confira premiações de Ceará, Ferroviário e Icasa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou os valores de premiação da 1ª fase da Copa do Brasil de 2022. Os índices da última edição foram mantidos no início, com distribuições dos clubes em três categorias, de acordo com o ranking nacional de clubes da entidade.

Ao todo, 80 equipes estão nessa etapa de disputa, com o futebol cearense representado por Ceará, Ferroviário e Icasa. O Vovô ocupa a chave 1, então recebe R$ 1,15 milhão por participar da competição. O Tubarão e o Verdão estão na chave 3, ganhando R$ 560 mil.

Premiação da Copa do Brasil na 1ª fase de 2022

Grupo 1: R$ 1,15 milhão | Ceará , Grêmio, Santos, São Paulo, Internacional e Cruzeiro.

, Grêmio, Santos, São Paulo, Internacional e Cruzeiro. Grupo 2: R$ 990 mil | Atlético-GO, Cuiabá, Goiás, Juventude, Coritiba e Avaí.

Grupo 3: R$ 560 mil | Ferroviário, Icasa, CRB, Ponte Preta, CSA, Vila Nova, Sampaio Corrêa, Paraná, Operário-PR, Guarani, Criciúma, Brasil de Pelotas, Náutico, Londrina, Paysandu, Figueirense, Oeste, ABC, Botafogo-SP, Tombense, Volta Redonda, Manaus, Juazeirense, Brasiliense, Novorizontino, Altos, Mirassol, Campinense, Moto Club, São Raimundo-RR, Ferroviária, Salgueiro, Globo FC, União-MT, Sergipe, ASA, Cascavel, Bahia de Feira, Atlético-BA, Rio Branco-AC, URT, Portuguesa-RJ, Castanhal, Porto Velho, Sousa, Tocantinópolis, Operário-MT, Ceilândia-DF, Real Noroeste-ES, Nova Iguaçu, Lagarto, Trem-AP, Maricá-RJ, Glória-RS, Pouso Alegre, Azuriz-PR, Grêmio Anápolis, Tuna Luso, Tuntum, São Raimundo-AM, Fluminense-PI, Humaitá-AC, Nova Venécia-ES e Costa Rica-MS.

Pelo regulamento, as diferenças de premiação são mantidas até a 2ª fase. Em 2021, por exemplo, os classificados receberam R$ 1,35 milhão (Grupo 1), R$ 1,07 milhão (Grupo 2) e R$ 675 mil (Grupo 3).

As duas eliminatórias ocorrem em jogo único. Nesta segunda-feira (17), a CBF sorteou os primeiros confrontos, definindo duelos como São Raimundo-RR x Ceará, Nova Venécia-ES x Ferroviário e Icasa x Tombense-MG. Os visitantes avançam na classificatória em caso de um empate do placar.

Vale ressaltar que 12 equipes entram na competição apenas na 3ª fase, A lista contempla participantes da Libertadores (Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza, Bragantino, Fluminense e América-MG), o campeão da Série B (Botafogo), além dos vencedores da Copa do Nordeste (Bahia) e da Copa Verde (Remo).

Cotas da Copa do Brasil de 2021