Uma noite de gala do Fortaleza na Libertadores: classificação, festa e goleada na Arena Castelão

Uma noite de Libertadores para o Fortaleza Esporte Clube. No apogeu da Arena Castelão, diante de 52 mil torcedores, o time cearense teve uma atuação de gala na maior competição de clubes da América do Sul: 4x0 no Deportivo Maldonado-URU. Uma nova apresentação para a América do Sul para quem já desfrutou em 2022. O placar chega com os méritos de quem dominou o rival por inteiro com muita intensidade e corou o retorno do Gigante da Boa Vista com gols de Thiago Galhardo, Guilherme e Lucero, duas vezes.

A sinergia completa erradia para fora do campo também. Do hino à capela ao som ensurdecedor. A torcida tricolor foi o combustível necessário para um elenco cercado de expectativa e que, hoje, vivenciou o primeiro grande momento da temporada de 2023. Tudo foi combustível para a grande exibição, necessária para uma equipe permeada de expectativa e que tinha potencial para brilhar.

A vitória serve para confiança, moral, consolidação do trabalho e futuro. Na próxima fase, se vencer o Cerro Porteño-PAR, está na fase de grupos, onde caminhou em 2022. Em caso de queda, tem uma vaga na Copa Sul-Americana assegurada. De sobra, já ganhou mais US$ 600 mil (aproximadamente R$ 3,1 milhões).

Brilho do coletivo

O Fortaleza funcionou como um todo. No esquema 4-4-2, o destaque real foi o coletivo.

O sistema defensivo foi sólido - Fernando Miguel sequer foi exigido. No meio, Hércules, Caio e Pochettino controlaram o ritmo.

No ataque, Thiago Galhardo foi protagonista, mas o time se apresentou agressivo e propositivo. O reflexo está nos gols: três dos quatro foram construções ofensivas, com Lucero surgindo como o oportunismo que se espera de um centroavante de ofício.